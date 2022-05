Patru morţi şi 900.000 de case fără curent după furtuni violente în zona Ontario din Canada

Autorităţile canadiene au anunţat sâmbătă moartea a patru persoane în estul ţării, lovit de furtuni violente care au lipsit de curent electric aproximativ 900.000 de case din provinciile Ontario şi Quebec, notează AFP preluat de agerpres.

Poliţia din Ontario a înregistrat pe Twitter trei morţi şi mai mulţi răniţi, victime ale unei furtuni violente de vară.



O persoană şi-a pierdut viaţa când un copac a căzut în mijlocul zilei pe rulota în care se afla, în comitatul Brant, la sud de Toronto, a indicat poliţia provincială din Ontario pe Twitter.

În aceeaşi regiune, câteva minute mai târziu, o femeie de peste 70 de ani, care mergea pe jos prin furtună, a fost zdrobită de un copac, potrivit sursei.



Mai la nord, în capitala federală Ottawa, o persoană şi-a pierdut viaţa din cauza furtunilor, însă poliţia locală, în cursul unei conferinţe de presă, a refuzat să dea mai multe detalii.



A patra persoană, o femeie de peste cincizeci de ani a cărei barcă s-a răsturnat sub efectul furtunii, s-a înecat în râul care desparte Ottawa de suburbia sa din Quebec, Gatineau, potrivit informaţiilor colectate de Radio-Canada de la poliţia locală.



În plus, aproape 900.000 de case din estul Canadei erau încă fără curent sâmbătă seara: aproximativ 340.000 în Ontario şi aproape 535.000 în Quebec, conform numărării online de la furnizorii locali de energie, Hydro One şi Hydro-Quebec.