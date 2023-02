Pau Gasol a primit premiul 'Kobe & Gigi Bryant' din partea WNBA la All-Star Game

Gasol a intrat pe parchet cu fiica sa în braţe, Ellie, şi alături de văduva lui Kobe Bryant, precum şi de comisarul WNBA (liga profesionistă feminină), Cathy Engelbert."Este o onoare să primesc această distincţie, care îmi aduce multă bucurie pentru că reprezintă doi oameni foarte importanţi pentru mine, care vor fi mereu în inima mea", a spus Gasol."Munca lui Kobe, în special în ultimii ani, pentru sprijinirea sportului feminin este un excelent exemplu către direcţia spre care trebuie să ne îndreptăm atenţia pentru a asigura egalitatea în sport", a mai precizat el.Acest premiu onorific al WNBA a început să fie acordat de anul trecut, iar primul laureat a fost Chris Paul.La rândul ei, Vannesa Bryant, văduva legendarului jucător al echipei Los Angeles Lakers, decedat într-un tragic accident de elicopter, a precizat că Paul Gasol "a făcut mult pentru a promova sportul feminin şi a pledat mereu pentru egalitate, lucru care a fost foarte important'' pentru soţul său şi fiica sa Gianna, decedată şi ea în accidentul aviatic.De şase ori selecţionat pentru All-Star Game şi dublu campion al NBA, Gasol a primit duminică şi "Bob Lanier Award for Comunity Service", o altă distincţie onorifică care face parte din Premiile Legendelor din NBA, iniţiat de asociaţia foştilor jucători ai ligii.În plus, vineri, Gasol a fost votat pentru includerea în "Hall of Fame"-ul (Galeria Gloriilor) din NBA şi a fost antrenor onorific al unui turneu rezervat tinerilor jucători din G-League pe care l-a şi câştigat.Pe data de 7 martie, Gasol va trăi un alt moment extraordinar, când Los Angeles Lakers îi va retrage tricoul în cadrul unei ceremonii speciale în oraşul californian."Team" Giannis Antetokounmpo, condusă de Jayson Tatum, care a doborât recordul de puncte marcate la un All-Star Game, a administrat prima înfrângere echipei conduse de LeBron James, impunându-se, duminică, la Salt Lake City, cu scorul de 184-175, în tradiţionalul meci al vedetelor din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA).