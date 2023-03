Paul Costel Tablan, fostul șef al IPJ Neamț, a pierdut definitiv procesul cu serviciul secret al MAI: Legăturile cu oamenii influenți de sub 'Pietricica'

Paul Costel Tablan, fostul șef al IPJ Neamț care a dat în judecată Ministerul Afacerilor Interne și serviciul secret al MAI (DGPI), după ce a fost demis din funcție și i s-a retras avizul ORNISS, a pierdut definitiv procesul la Înalta Curte de Casație și Justiție.

În 2020, la câteva luni, după ce a fost dat afară din sistem, șeful demis al Poliției Neamț, Costel Paul Tablan, spunea: „Este vorba despre ordinul ministrului de Interne prin care am fost eliberat din funcție. Motivele pentru care am fost demis eu nu le cunosc, nu mi-au fost prezentate. Cert este că acțiunea are două capete, prima dată suspendarea ordinului ministrului de eliberare din funcție și mai apoi anularea acestui ordin, pe care eu îl consider nelegal pentru că eu am fost demis în timp ce eram în concediu medical, pentru o perioadă retroactivă de două săptămâni în care eu mi-am desfășurat activitatea la nivelul Inspectoratului zi de zi. Mai sunt o serie de alte considerente pentru care am cerut suspendarea și apoi anularea ordinului", a spus fostul șef al IPJ Neamț.

Ceea ce nu spune însă acesta este ce s-a întâmplat în timpul mandatului său. În spațiul public au apărut nenumeroase informații despre activitatea să din afara serviciului la MAI.

Ascensiunea profesională fulminantă a „doctorului” ofițer Tablan a avut la bază susținerea politică a lui Gheorghe Ștefan, fostul primar al orașului Piatra Neamț și a defunctului Culiță Tărâță, cunoscut om de afaceri, fost senator și președinte al Consiliului Județean Neamț, care, după o întâlnire avută cu polițistul în toamna anului 2011 la sediul fostei fabrici de cherestea SIL BISTRIȚA din Piatra-Neamț.

Astfel, se pare că odată cu pensionarea sa în urma retragerii certificatului ORNISS, ofițerul este nemulțumit de faptul că și-a pierdut controlul asupra structurii de poliție și astfel nu mai poate satisface nevoie grupurilor de interese al căror membru este.

Numeroase publicații au semnalat de-a lungul timpului, prin numeroase articole modul prin care fostul șef al Poliției Neamț obișnuia să-și fidelizeze subordonații, ofițeri apropiați și să-și consolideze poziția prin promovarea acestora în funcții de șefi pentru a deține controlul asupra acestora și asupra activității pe care o desfășurau structurile conduse.

La nivelul orașului Piatra-Neamț și printre polițiști se cunoaște că ofițerul ar fi implicat în protejarea grupării infracționale „DONOSE”. Se pare că acesta a mijlocit obținerea autorizației de funcționare pentru sala de jocuri de noroc SC NEW POKER CLUB ALLIN SRL din Piatra-Neamț, deschisă de liderul grupării Daniel Dragoș, împreună cu locotenentul său,”PICIU”, într-un spațiu din zona centrală a municipiului Piatra-Neamț, ce este deținut, prin interpuși, de către fostul primar al municipiului Piatra-Neamț, Gheorghe Ștefan.

Mai este de notorietate și faptul că încă din perioada în care ocupa funcția de șef al IPJ Neamț, Tablan ar fi dezvoltat legături cu cetățeni moldoveni.

De altfel, la ora actuală, fostul șef al IPJ este partener de afaceri cu mai mulți cetățeni de origine moldoveană, înstăriți, cu care a stabilit inclusiv relații de înrudire (cumetrie).

Astăzi, Tablan este asociat la firma BRIO RESORT, societate care administrează complexul “AQUA MAGIC” din comuna Alexandru cel Bun, unde desfășoară activități de renovare pentru deschiderea unui centru de îngrijire bătrâni.

Clădirea a fost achiziționată de cetățenii de origine moldovenească, care, sub paravanul unor afaceri cu flori, ar fi implicați în activități de contrabandă, în special țigări și produse alcoolice de proveniență Republica Moldova, activități de pe urma cărora au acumulat sume impresionante de bani.

În perioada în care ocupa funcția de șef al poliției Paul Costel Tablan își disimula starea materială reală, utilizând pentru deplasare un autoturism vechi, respectiv Opel Corsa fabricat în 2003, iar imediat după pensionare a început să afișeze un nivel de trai opulent, plimbându-se pe drumurile patriei cu SUV-uri de lux, două marca Mercedes-Benz ML 350, un Volvo XC90, în timp ce soția sa a achiziționat un al SUV nou, Toyota RAV 4 Hybrid, toate parcate în fața porții vilei de lux de pe malul Bistriței în care locuiește familia Tablan.