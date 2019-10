Paul McCartney, Flea şi Mike Portnoy, omagii lui Giger Baker: Un mare baterist, un tip sălbatic şi minunat

Paul McCartney, Flea şi Mike Portnoy se numără între artiştii care i-au adus omagii bateristului Giger Baker, cofondator al trupei Cream, care a murit duminică dimineaţă la vârsta de 80 de ani potrivit news.ro

Născut pe 19 august 1939, Ginger Baker a înfiinţat formaţia Cream, în 1966, cu chitaristul Eric Clapton şi basistul Jack Bruce. Grupul a lansat patru albume de studio, între care aclamatul „Disraeli Gears”, înainte de a se despărţi, în 1968. Ginger Baker şi Eric CLapton au continuat să cânte împreună, în trupa Blind Faith, alături de pianistul şi solistul Steve Winwood şi basistul Ric Grech.

După două albume înregistrate cu Air Force în 1970, Ginger Baker a lansat 18 materiale solo de studio, cel mai recent fiind „Why”, din 2014. De asemenea, el a lansat trei discuri cu multi-instrumentistul Fela Kuti.

Tată a trei copii, Ginger Baker s-a luptat o bună perioadă cu dependenţa de heroină şi, potrivit declaraţiilor acordate de artist pentru The Guardian în 2013, a renunţat la acest viciu de 29 de ori.

În urma anunţului morţii instrumentistului, Paul McCartney a spus: „Ginger Baker, mare baterist, un tip sălbatic şi minunat. Am lucrat împreună pentru albumul «Band on the Run» în studioul lui din Lagos, Nigeria. Trist să aflu că a murit, dar amintirile nu vor muri niciodată”.

Dave Davies, fondatorul trupei Kinks, a notat: „A fost un muzician mare şi unic, un inovator. L-am întâlnit acum mulţi ani şi l-am văzut în urmă cu câţiva ani, în New York, şi încă suna bine. Mereu a vorbit frumos despre Kinks. Îmi pare rău că a murit, dar a avut o călătorie bună”.

Familia basistului Jack Bruce, fost membru Cream, care a murit în 2014, a transmis: „Supravieţuind unei relaţii de dragoste şi ură, Ginger a fost ca un frate mai mare pentru Jack, chimia lor a fost cu adevărat spectaculoasă. Odihneşte-te în pace, Ginger, unul dintre cei mai buni baterişti din toate timpurile”.

„Zboară sus, Ginger!”, a scris Hawkwind. „Ai fost unic şi o adevărată legendă. Suntem onoraţi că am lucrat cu tine”. Alex Skolnick, chitarist al trupei Testament, l-a descis pe Baker ca „unul dintre toboşarii inovativi din rock”, care şi-a lăsat amprenta asupra jazzului şi stilului afro.

Toboşarul britanic Carl Palmer, membru al Emerson, Lake & Palmer, a spus: „Ginger Baker a fost o mare influenţă când eram adolescent. Cream a fost una dintre trupele mele preferate din toate timpurile. Am văzut-o în opt concerte. Ginger era mereu în formă!”.

Steve Winwood a publicat pe site-ul lui un tribut: „Am fost norocos să cânt cu el în proiectul Ginger Baker’s Air Force, să îi întâlnesc şi să lucrez cu oameni ca Phil Seamen, Harold McNair şi Graham Bond. Dar şi în Blind Faith, cu Eric Clapton şi Rick Grech. Deşi îşi făcea apariţia într-un mod cam neortodox (apărea în uşă şi spunea «Iată-mă»), a avut o mare contribuţie la albumul Blind Faith, care a depăşit barierele timpului”.

Toboşarul Mike Portnoy (Flying Colors, Winery Dogs, Sons of Apollo şi Adrenaline Mob) a scris: „O zi foarte tristă în lumea tobelor, când îi spunem la revederea unuia dintre celor mai mari pionieri ai rockului: Ginger Baker. În anii 1960, erau puţini baterişti care intrau în scenă ca lideri. Ginger Baker era unul dintre ei, ducând bateria la un nou nivel de expresie. Acum, Ginger se alătură pionierilor din anii 1960 Keith Moon, John Bonham şi Mitch Mitchell. Îţi mulţumesc, Ginger, pentru ce ai adus în domeniu şi, desigur, pentru personalitatea ta legendară”.

Basistul Flea de la Red Hot Chili Peppers a remarcat libertatea din stilul lui Baker de a bate la tobe.

Chitaristul Stevie Van Zandt (E Street Band) a spus, de asemenea, despre Baker că a fost unul dintre cei mai mari toboşari din toate timpurile.