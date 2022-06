Paul McCartney, showl la Festivalul Glastonbury, alături de Bruce Springsteen şi Dave Grohl

Sir Paul McCartney a urcat sâmbătă seara, alături de Bruce Springsteen şi Dave Grohl, pe scena Festivalului Glastonbury, oferind un spectacol de neuitat publicului prezent la celebrul eveniment muzical din Marea Britanie, care se încheie duminică cu un concert susţinut de rapperul american Kendrick Lamar, relatează AFP şi dpa.

Paul McCartney, care a împlinit pe 18 iunie vârsta de 80 de ani, a devenit astfel cel mai vârstnic cap de afiş din istoria Festivalului Glastonbury, în timp ce cântăreaţa americană Billie Eilish, în vârstă de 20 de ani, a devenit cel mai tânăr cap de afiş solo din istoria festivalului.McCartney a cântat alături de Springsteen melodia "I Wanna Be Your Man" şi de Dave Grohl, liderul trupei Foo Fighters şi fost membru al grupului Nirvana, piesa "I Saw Her Standing There".Cei 100.000 de spectatori ai festivalului din sud-vestul Angliei i-au urat "La mulţi ani" fostului membru The Beatles, înainte de a asculta clasicele "Can't Buy Me Love", "Love Me Do", "Blackbird", "Helter Skelter", "Let It Be" şi "Hey Jude".Un concert considerat "unul dintre cele mai palpitante şi emoţionante" de la Glastonbury de către Sunday Telegraph.The Observer a remarcat, la rândul său, "ceva incredibil de fermecător în încântarea copilărească de pe chipul lui Springsteen atunci când el şi McCartney au schimbat replici".Pe afişul festivalului s-au aflat de asemenea legenda soul Diana Ross, Robert Plant de la Led Zeppelin, cântăreaţa Lorde din Noua Zeelandă şi Pet Shop Boys.Festivalul a fost marcat şi de un mesaj adresat vineri de pe un ecran gigant de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care le-a cerut participanţilor la eveniment sprijinul lor în faţa invaziei ruse, care îi împiedică pe ucraineni "să se bucure de libertate şi de această vară minunată".De pe scena festivalului, militanta ecologistă Greta Thunberg a subliniat sâmbătă "responsabilitatea istorică" care apasă asupra populaţiei în ceea ce priveşte încălzirea globală, atacând dublul discurs al liderilor mondiali care dezvoltă infrastructuri de combustibili fosili.