Paul McCartney şi Liverpool FC i-au adus omagii lui Gerry Marsden - Liderul grupului Gerry and the Pacemakers, a murit la 78 de ani.

Gerry Marsden, liderul grupului Gerry and the Pacemakers şi interpretul imnului Liverpool Football Club „You’ll Never Walk Alone”, a murit pe 3 ianuarie, la vârsta de 78 de ani, potrivit BBC, potrivit news.ro.

Jurnalistul Pete Price, prietenul lui Marsden, a anunţat decesul duminică seară, pe Twitter. El a spus că muzicianul a murit „după o scurtă boală care a fost o infecţie la inimă”.

Marsden a pus bazele Gerry and the Pacemakers în 1959 împreună cu fratele lui Fred, cu Les Chadwick şi Arthur McMahon, care a fost înlocuit de Les Maguire în 1961.

La începutul carierei grupul rivaliza cu The Beatles, cântând în aceleaşi locuri din Hamburg şi Liverpool.

Gerry and the Pacemakers a fost al doilea grup care a semnat un contract cu managerul Brian Epstein, angajatul The Beatles, care, ulterior, i-a obţinut un contract cu casa de discuri Columbia Records.

Primul single al trupei a fost „How Do You Do It?”, lansat în martie 1963, care a ajuns pe primul loc în topul din Marea Britanie. Iniţial, piesa le-a fost oferită celor de la The Beatles, care au refuzat-o. Mai târziu, grupul a înregistrat o versiune a melodiei.

În 1963, Gerry and the Pacemakers a lansat „I Like It” şi un cover al piesei lui Rodgers and Hammerstein „You’ll Never Walk Alone”, care a ajuns în fruntea topului. La scurt timp, „You’ll Never Walk Alone” a devenit imnul Liverpool Football Club, iar Marsden l-a reînregistrat în 1985, după tragedia de pe stadionul Bradford Football Club, împreună cu alţi cântăreţi şi personalităţi.

Marsden a mai compus „I’m the One”, „It’s Gonna Be All Right”, „Ferry Cross the Mersey” şi „Don’t Let the Sun Catch You Crying”, care a devenit cel mai apreciat cântec al grupului în SUA, ajungând pe locul al patrulea în topul single-urilor.

Gerry and the Pacemakers a apărut în filmul „Ferry Cross the Mersey” (1965), despre care deseori s-a spus că este o versiune a „A Hard Day’s Night” al grupului The Beatles.

Gerry and the Pacemakers s-a destrămat în 1967, iar Marsden a devenit vedetă de televiziune. El a apărut în serialul pentru copii „The Sooty Show” din 1968 până în 1976. El a jucat în 1968 şi în musicalul „Charlie Girl”, montat pe West End, alături de Derek Nimmo şi Anna Neagle.

Marsden a reformat The Pacemakers în 1972 cu Jose McLaughlin, Billy Kinsley şi Pete Clarke.

De-a lungul anilor, a susţinut turnee cu trupa în diferite formule. Artistul a primit însemnele Ordinului Imperiului Britanic în 2003 pentru activitatea sa filantropică după dezastrul de pe Hillsborough din 1989. În 2018, Marsden şi-a anunţat retragerea din activitate.

Liverpool Football Club a transmis pe Twitter: „Cu mare tristeţe, am aflat de decesul lui Gerry Marsden. Cuvintele lui Gerry vor trăi pentru totdeauna cu noi. Nu vei merge vreodată singur”.

Muzicianul Paul McCartney a publicat în social media o imagine în care The Beatles apare alături de Gerry and the Pacemakers. „Gerry a fost un prieten din zilele noastre de început din Liverpool. El şi grupul lui erau cei mai mari rivali ai noştri pe scena locală. Interpretarea lui de nauitat a «You’ll Never Walk Alone» şi «Ferry Cross the Mersey» rămâne în inimile multor oameni ca memento al unei perioade vesele din muzica britanică”, a scris el.