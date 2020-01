VIDEO Paul Stănescu: Am găsit PSD praf!

Secretarul general interimar PSD, Paul Stănescu, a declarat joi ca a gasit un partid „facut praf cu totul” cand a preluat functia si a comparat formatiunea cu un tren aflat pe linie moartă într-o gară abandonată.

„Am gasit o organizatie facuta praf cu totul. Marcel Ciolacu a reusit in scurt timp, doua luni si ceva....partidul nostru era ca un tren asa, suntem multi, mari, intr-o linie moarta, intr-o gara anadonata. Ciolacu a repus partidul pe sine. Sigur, nu se misca foate repede, dar putem sa prindem si viteza. Nu e o perioda fericita, e perioada grea, dar sunt optimist ca putem castiga viitoarele alegeri. Conditia este sa fim uniti, sa avem incredere in noi, sa fim solidari. De la 46% sa vii la 23% nu e simplu deloc, am venit in picaj”, a zis Stănescu.

