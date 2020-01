Paul Stănescu propune prezență obligatorie la vot: Târguieli mai mari decât la alegerea șefului de CJ nu am văzut în viața mea

Secretarul general interimar PSD Paul Stănescu a declarat miercuri la Antena 3 că ar trebui introdusă prezența obligatorie la vot și alegerile locale să fie într-un singur tur pentru a elimina „deal-urile”.

Stănescu a spus că în momentul în care președinții de CJ-uri sunt aleși indirect, de membrii Consiliului Județean, „atunci începe deal-ul”. „Mai ai nevoie de un vot. 'Stii, te votez, dar am și eu soția, copilul....'”, a zis Stănescu. Targuieli mai mari (decat atunci cand se alegea indirect seful de CJ) nu am mai vazut in viata mea. Ca sa faci deal-ul trebuie sa pui ceva pe masa, ca asta e deal-ul. Nu stiu daca e democratie asta. Eu as pune prezenta obligatorie la vot si-l alegi pe cel mai bun”, a zis Stănescu.

Vezi si: Avalanșă de schimbări în Guvern: mutările de ultimă oră operate la Palatul Victoria .