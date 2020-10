Paul Stănescu: Sunt convins că PSD va câştiga alegerile; în toate sondajele PNL se prăbuşeşete

Secretarul general al PSD, senatorul Paul Stănescu, a declarat joi, la Slatina, la depunerea listelor de candidaţi ai partidului în judeţul Olt, că este convins că social-democraţii vor câştiga alegerile parlamentare, iar PNL "se prăbuşeşte" în sondajele de opinie.

Stănescu a punctat că PSD are ca priorităţi sănătatea, educaţia şi creşterea nivelului de trai al populaţiei şi partidul a demonstrat în perioada în care a fost la guvernare că ştie cum să gestioneze ţara.

"Felul în care puterea gestionează astăzi economia României merge într-un sens total greşit. Au împrumutat peste 10 miliarde de euro, nu ştim ce au făcut cu ele, am cerut de fiecare dată să ne spună aceste lucruri, nu ne-au spus nimic. PSD are trei direcţii clare: unu - sănătatea, doi - educaţia şi trei, şi poate fi pe acelaşi palier cu cele două - nivelul de trai al tuturor locuitorilor, indiferent de categoria socio-profesională din care fac parte. PSD a demonstrat de fiecare dată că ştie să gestioneze ţara, am fost în top trei la nivelul Europei privind creşterea economică, puterea de cumpărare a crescut cu peste 25% în perioada 2017 - 2019, PIB-ul României - cu 40%, de câte ori a guvernat dreapta, dacă vă amintiţi, ne spuneau de luminiţa de la capătul tunelului, să strângem cureaua şi, în ultimă instanţă, prin 2010, un preşedinte a reuşit să taie şi salariile şi indemnizaţiile şi dacă nu era Curtea Constituţională tăia şi pensiile", a spus Paul Stănescu.



Secretarul general al PSD a susţinut că preşedintele Klaus Iohannis "nu iese din logica electorală" şi vrea alegeri pe 6 decembrie deoarece "în toate sondajele de opinie PNL de prăbuşeşte".



"Astăzi, pentru că suntem în preajma alegerilor generale, preşedintele PNL, Klaus Iohannis, ne-a spus şi aseară că vrea alegeri pe 6 decembrie. Sigur, nu cred că se gândeşte la sănătatea românilor, are un singur ţel, alegeri generale pe 6 decembrie. Şi eu le spun colegilor mei, mai în glumă, mai în serios, chiar dacă murim jumătate din această ţară, preşedintele vrea alegeri. Pentru că nu iese deloc din logica electorală pe care o are, pentru că a văzut clar că în toate sondajele de opinie PNL se prăbuşeşte şi vrea cât mai repede alegeri fără să ţină absolut de nimic ce înseamnă sănătatea românilor, nu mai vorbesc de partea economică. Românii sunt convins că vor vedea ceea ce se întâmplă şi la alegerile generale eu am convingerea că PSD va câştiga alegerile şi prioritatea PSD sunt oamenii şi numai oamenii", a adăugat Stănescu.





Senatorul Paul Stănescu deschide lista de candidaţi a PSD pentru Senat în judeţul Olt.