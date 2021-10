Paul Stănescu: Sunt două scenarii după moțiunea de cenzură

Secretarul general PSD, Paul Stănescu, a declarat luni, la Antena 3, că este „o nebunie” să încerci „cumpărarea” a 50 de parlamentari pentru a rezista Guvernul și că după demiterea cabinetului Florin Cîțu sunt două scenarii în viziunea PSD:

- „E o nebunie sa cumperi 50 de parlamentari. Au avut discutii. PNL a incercat sa discute cu parlamentari de Olt care sa nu se prezinte la vot. E o nebunie maxima sa crezi, sa gandesti ca poti cumpara 50 de parlamentari, e de noaptea mintii”

- „Primul scenariu, cred ca se va intampla in proportie mare. Dupa ce pica Guvernul, se merge la domnitorul nostru Iohannis si sigur vor veni cu alt premier si vor reface coalitia. Urmatorul premier va fi un Citu 2. E normal ca presedintele partidului (PNL) sa faca in partid nominalizarea de premier, nu cred ca oamenii aia nu vor fi de acord. Posibil sa mearga Citu la Senat sa dea Camera la USR, am informatii vagi ca trebuie sa aiba o functie in statul roman. O fi generalul Ciuca, Bode, altii, dar va fi Citu 2”

- „Al doilea scenariu, alegeri anticipate. Aici e vorba numai de vointa politica in toate partidele, dar cheia este la Presedinte. Dar eu nu cred ca va fi de acord. Intr-o luna jumate maxim putem face anticipate. Daca mergem la anticipate, PNL nu va avea cu 2 in fata, de aceea Iohannis nu o sa vrea anticipate”