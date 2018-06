Paul Stănescu vrea pensii mai mari pentru primari: 'Trebuie să găsim o soluție'

Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, viceprim-ministrul Paul Stănescu, a declarat, miercuri, la Constanța, că dacă ar fi ieșit la pensie după mandatele de președinte al CJ Olt, ar fi luat 1.580 lei lunar, astfel că susține asigurarea unor pensii decente pentru aleșii locali.

Vicepremierul Paul Stănescu a declarant că trebuie găsită o soluție în cazul pensiilor pe care le primesc primarii, pentru că acum acestea sunt prea mici.

„Există o localitate din județul Olt - un primar care a lucrat în primărie de la 18 ani, este la al șaptea mandat de primar, și are o pensie de 1.240 sau 1.270 de lei. Credeți că e bine? Credeți că e bine să aibă o asemenea pensie? Nu cred că e bine. Trebuie să găsim o soluție pentru că, așa cum știți, primarii au indemnizație, primarii nu au spor de vechime, nu au niciun spor și e foarte complicat, mai ales pentru că până la mărirea care s-a făcut acum a salariilor, primarii aveau salarii foarte mici”, a spus Stănescu, conform Mediafax.

El susține că sunt multe categorii de pensionari „defavorizate” și că atât primarii, cât și președinții de consilii județene ar trebui să aibă pensii „decente”. Stănescu a fost președintele CJ Olt timp de două mandate, între 2008 și 2016, și dacă ar fi ieșit la pensie ar fi câștigat 1.580 de lei lunar.

„Cred că primarii trebuie să aibă pensie decentă. Asta cred (…), cred că Parlamentul trebuie să decidă și în ceea ce privește pensiile primarilor. Nu știu dacă le putem numi speciale sau eu știu cum altcumva, dar cred că trebuie rezolvat și acest lucru. Și președinții de consilii județene. Dacă vreți, vă spun și de mine, ca să știți. Când am plecat, la 59 de ani, după două mandate de președinte al Consiliului Județean ales uninominal - și până atunci am avut numai funcții de conducere - și am făcut o simulare, vreau să știți că pensia cu care eu plecam la 59 de ani era 1.580 de lei. Trebuie să fim realiști. Sigur că sunt multe categorii care sunt defavorizate, aici trebuie ca toată lumea să aibă venituri decente, asta e ideea și asta vrea coaliția de guvernare”, a mai spus viceprim-ministrul Paul Stănescu.