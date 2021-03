Pavel Bartoş şi Lora au lansat provocarea 'Mănuşa de Aur', adresată locuitorilor din Ţara Făgăraşului

Actorul Pavel Bartoş şi artista Lora au lansat, luni, provocarea "Mănuşa de Aur", adresată administraţiilor locale şi societăţii civile din Ţara Făgăraşului de a participa la campania de curăţenie ce urmează să se desfăşoare în localităţile din zona Ţării Făgăraşului în data de 17 aprilie.

"La iniţiativa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă şi Promovarea Turismului - Ţara Făgăraşului, comunităţile din zona Ţării Făgăraşului sunt provocate pentru a participa la campania de curăţenie "Mănuşa de Aur". În data de 17 aprilie, voluntari ai administraţiilor publice locale, biserici, şcoli, asociaţii şi fundaţii, (...) reprezentanţi ai societăţii civile din Ţara Făgăraşului sunt provocaţi pentru a lua parte la cea mai amplă campanie de curăţenie din zonă. Acţiunea va consta în curăţarea/igienizarea localităţilor din zona Ţării Făgăraşului, a albiilor râurilor, a spaţiilor verzi din vecinătatea localităţilor etc", se arată într-un comunicat remis, luni, AGERPRES.

"Mănuşa de Aur" este o iniţiativă care are scopul de a încuraja mai multe acţiuni de acest tip, de a creşte gradul de sensibilizare cu privire la amploarea problemei pe care o reprezintă deşeurile şi de a încuraja schimbări de comportament, a precizat sursa citată.

"Este bine cunoscut faptul că în fiecare an milioane de tone de deşeuri ajung pe străzile din oraşe, la marginea drumurilor şi căilor ferate, în păduri, parcuri, în zone naturale protejate, în ape, pe plaje etc. Şi în fiecare an, milioane de oameni se mobilizează în zonele lor pentru a participa la acţiuni voluntare de curăţenie", a menţionat sursa citată.

Campania a fost lansată luni, pe pagina de Facebook a Asociaţiei, sub forma unei provocări realizate cu ajutorul actorului Pavel Bartoş şi a cântăreţei Lora.