Pavilionul Lakeside Park din Canada a primit numele fostului toboşar al formaţiei Rush, Neil Peart

Autorităţile din St. Catharines, Ontario, au numit un pavilion local după fostul baterist al trupei Rush, Neil Peart, şi iau în considerare alte modalităţi de a-i onora moştenirea, anunţă CBS.

Apreciatul percuţionist, care a murit de cancer în ianuarie, la vârsta de 67 de ani, s-a născut în Hamilton şi a crescut în St. Catharines, potrivit news.ro.

A fost cel care scria versurile pentru Rush. Neil Peart era cunoscut pentru tehnica şi stilul unice. El s-a alăturat trupei Rush în 1974 şi s-a retras în 2015, după ultimul turneu al grupului.

"Este un nume foarte potrivit pentru un individ uimitor care a oferit atât de mult muzicii, nu doar pentur Canada, ci pentur întreaga lume", a spus primarul Walter Sendzik.

Un concert tribut pentru Peart, "A Night for Neil", a fost programat la 16 mai, dar a fost reprogramat la 17 octombrie din cauza pandemiei de Covid-19.

Formaţia progressive rock Rush a fost înfiinţată în 1968, în Toronto, Canada. Trupa a cunoscut succesul în formula Geddy Lee (voce, bas, clape), Alex Lifeson (chitară), Neil Peart (tobe).

Rush a primit şapte nominalizări la premiile Grammy şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2013. În 2015, trupa care a lansat 20 de albume de studio, a anunţat că renunţă la turneele mondiale. În decembrie 2016, Rush a sărbătorit patru decenii de la lansarea albumului „2112”, iar o ediţie specială, „2112- 40th”, a fost lansată în format CD şi DVD. Dave Grohl, Taylor Hawkins şi producătorul Nick Raskulinecz, Alice in Chains, Billy Talent şi Steven Wilson apar pe acest disc interpretând piese ale grupului canadian.

Rush a fost complet inactivă de când a încheiat turneul „R40 Live”, în 2015. În documentarul „Time Stand Still” (2016) a fost dezvăluit că Neil Peart a avut serioase probleme fizice în timpul turneului.