Gheorghe Hagi a anunțat cine este jucătorul anului

Gheorghe Hagi îl apreciează pe Modric atât de mult încât îl vede drept jucătorul anului.

„Au un jucător special, foarte tânăr care face diferenţa. Cred că a fost cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial. După mine a fost jucătorul anului, jucătorul cel mai bun, cu un randament extraordinar. Modric este optar şi decar. Are calităţi pentru ambele faze, un mijlocaş foarte bun. A făcut un sezon bun, a ajutat Madridul, a ajutat foarte mult Croaţia la Campionatul Mondial. Are calităţile lui. E doar o opinie. Eu îl vedeam pe acest tânăr, care a făcut un an extraordinar. A fost jucătorul predominant în echipa Franţei şi a ieşit campion mondial. Joacă la o echipă mare, care a câştigat campionatul, a marcat goluri, are un randament foarte bun şi de aceea mi-am permis să zic că l-am ales pe el. Chiar dacă unii s-au gândit că e prea tânăr şi că are timp. Trebuie să-i dai celui care chiar face, chiar dacă e tânăr”, a spus Gică Hagi, prezent la Studioul UEFA Champions League, la Look Plus.