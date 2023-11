Pe fondul neînțelegerilor din armata ucraineană, Zelesnki acuză Rusia că pregătește un nou Maidan: 'Totul până la sfârșitul anului!'

Zelensky: „Rusia intenționează să organizeze Maidan-3 în Ucraina până la sfârșitul anului”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că serviciile speciale ruse intenționează să pună în aplicare operațiunea „Maidan-3” până la sfârșitul anului 2023, menită să răstoarne actualul Guvern din Ucraina.

Pentru prima dată, Volodimir Zelenski a anunțat săptămâna trecută că Rusia intenționează să-l înlăture din funcție, dar nu a numit date specifice.

Într-un interviu acordat ediției britanice a The Sun, Volodimir Zelenski a declarat că, potrivit serviciilor secrete ucrainene, detaliile „Maidanului-3” pot fi modificate și nu este necesar ca scopul final să fie eliminarea sa fizică. "Aceasta (operațiunea) are ca scop schimbarea președintelui. Asta e deocamdată. Poate că nu este vorba despre crimă. Adică, planurile se schimbă. Dar vor folosi orice instrumente vor avea", a spus președintele ucrainean.

Context tensionat în Ucraina

Tensiunile de la vârful Ucrainei au ieșit revent la iveală în mod neașteptat în spațiul public. Volodimir Zelenski a fost nevoit să vină cu precizări, tocmai pentru a evita o eventuală escaladare a controversei, arată The Washington Post într-o analiză. The Economist a publicat recent un articol al comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeriy Zaluzhnyi, în care a avertizat că războiul din Ucraina împotriva Federației Ruse se transformă într-unul pozițional, iar aceasta este o confruntare de uzură, care este benefică pentru inamic. Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei a subliniat că, pentru a ieși din războiul pozițional, statul ucrainean, printre altele, are nevoie de aviație, deoarece este necesar să se controleze spațiul aerian pentru a efectua operațiuni la sol.

Zelenski a lansat chiar marți, 11 noiembrie, un avertisment public pentru șeful armatei ucrainene: Zelenski îl amenință direct pe șeful armatei: 'Asta este o greşeală uriaşă!'

Evenimentele din 2014

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marţi că revoluţia istorică proeuropeană din Piaţa Maidan din Kiev, din urmă cu 10 ani, a constituit ''prima victorie'' în războiul contra invadatorului rus, relatează AFP şi DPA.

''Prima victorie în războiul de astăzi a avut loc atunci. Victoria contra indiferenţei, victoria curajului. Victoria Revoluţiei demnităţii'', a declarat Zelenski cu ocazia celei de-a 10-a aniversări de la debutul mişcării ce a condus la prăbuşirea regimului prorus de la acea vreme, în pofida încercării de reprimare violentă a protestelor, informează Agerpres.

''În urmă cu zece ani, ucrainenii au lansat prima lor contraofensivă împotriva arbitrariului şi tentativelor de a ne priva de viitorul nostru european'', a adăugat el, într-un discurs rostit în Piaţa Europei din centrul Kievului.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, ''un nou ciclu al istoriei Ucrainei este în curs de formare''. ''Generaţiei noastre îi revine să decidă direcţia în care o va lua, ceea ce va fi scris în cărţile noastre de istorie: 'Ei au luptat, dar eu eşuat' sau 'Ei s-au bătut şi au câştigat'?'', a adăugat şeful statului ucrainean.

Acesta a lansat un apel la unitate adresat tuturor ucrainenilor şi i-a avertizat pe aliaţii occidentali în legătură cu pericolul oricărui compromis cu Rusia: ''Dacă lumea civilizată încearcă să caute compromisuri cu teroriştii şi să le facă concesii tiranilor, vom pierde cu toţi''.

'Revoluţia EuroMaidan' a fost declanşată de refuzul preşedintelui prorus de atunci al Ucrainei, Viktor Ianukovici, de a semna un acord de apropiere între Kiev şi Uniunea Europeană.

În februarie 2014, mişcarea s-a încheiat prin fuga lui Ianukovici în Rusia, după o reprimare sângeroasă soldată cu moartea a aproximativ 100 de manifestanţi şi 20 de poliţişti.

Ulterior, Rusia a lansat procesul de anexare a peninsulei ucrainene Crimeea şi a orchestrat un conflict separatist în estul Ucrainei, înainte de a invada în cele din urmă această ţară în februarie 2022.

Moscova susţine că revoluţia din Piaţa Maidan a fost o lovitură de stat organizată de către Occident pentru a slăbi Rusia şi nu o mişcare populară contra corupţiei şi orientării proruse a regimului de la Kiev de la acea vreme.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reluat aceste acuzaţii marţi şi a insistat pe faptul că Rusia îşi va continua ''operaţiunea militară specială'' - expresie folosită a Moscova pentru a se referi la invadarea Ucrainei - şi ''îşi va atinge obiectivele''.

Ucraina a primit statutul de ţară candidată la aderarea la UE în 2022, la câteva luni după începerea invaziei ruse. În noiembrie, Comisia Europeană a dat undă verde deschiderii oficiale a negocierilor de aderare cu Ucraina şi cu Republica Moldova.