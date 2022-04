Pe lista scurtă a premiului literar Women's Prize for Fiction 2022 se află șase romane 'minunat de diverse'

Şase ţări sunt reprezentate pe lista scurtă a Women's Prize for Fiction 2022, neozeelandeza Meg Mason şi autoarea turco-britanică Elif Shafak numărându-se printre scriitoarele aflate în competiţia pentru premiul de 30.000 de lire. Ele concurează cu două autoare americane, o americano-canadiană şi o romancieră debutantă din Trinidad, relatează miercuri site-ul The Guardian.

Premiul literar anual Women's Prize for Fiction urmăreşte să recompenseze "ficţiunea remarcabilă, ambiţioasă, originală, scrisă în limba engleză de femei din orice zonă a lumii", iar preşedinta juriului din acest an, Mary Ann Sieghart, s-a declarat încântată de lista scurtă, care s-a dovedit, în opinia sa, "minunat de diversă". Titlurile incluse pe lista scurtă sunt "cărţile pe care le-am iubit cel mai mult", a adăugat Sieghart.

Cele şase romane oferă o "evadare" din diferitele crize globale cu care ne-am confruntat recent, a spus Sieghart - doar un titlu de pe lista scurtă, "The Sentence", de Louise Erdrich, menţionând pandemia de coronavirus, notează The Guardian. Acest lucru nu înseamnă, însă, că aceste cărţi nu tratează subiecte serioase - bestsellerul "Sorrow and Bliss" vorbeşte despre impactul bolilor mintale, dar, în acelaşi timp, romanul semnat de Meg Mason este "ilar de amuzant", după cum a declarat Sieghart. Lectura acestuia a fost "o eliberare grozavă, având în vedere ceea ce se întâmplă în restul lumii", a precizat ea.

Locul desfăşurării acţiunii variază de la Cipru la Antarctica, iar stilul narativ prezent în cele şase romane este, de asemenea, divers. Cartea "The Island of Missing Trees" a autoarei Elif Shafak include secţiuni narate de un copac, în timp ce în romanul "The Book of Form and Emptiness", semnat de scriitoarea Ruth Ozeki, preot budist zen, fiecare obiect vorbeşte.

"Great Circle" de Maggie Shipstead, care împleteşte poveştile unei aviatoare fictive care dispare în 1950 şi ale unei actriţe hollywoodiene care o interpretează într-un film realizat o jumătate de secol mai târziu, a fost, de asemenea, selecţionată anul trecut în competiţia pentru premiul Booker Prize. Însă, toate cele şase autoare sunt prezente pentru prima dată pe lista scurtă a Women's Prize for Fiction.

Alături de romanciere prolifice, precum Erdrich - "The Sentence" este cea de-a 23-a carte a sa pentru adulţi - se află comedianta şi scriitoarea din Trinidad Lisa Allen-Agostini, care a fost selectată pe lista scurtă din acest an a premiului literar datorită romanului său de debut "The Bread the Devil Knead", scris în patois trinidadian, ce relatează povestea unei femei care este abuzată de partenerul său de viaţă.

Sieghart a subliniat că a citi cărţi din diverse colţuri ale lumii "ne lărgeşte cu adevărat orizonturile".

"Am învăţat atât de multe citind aceste cărţi", a adăugat preşedinta juriului.

Cele şase cărţi au fost selectate dintr-o listă lungă de 16 romane, anunţată în luna martie, pe care au figurat cinci romane de debut.

Premiul literar Women's Prize for Fiction a fost înfiinţat în 1996 după ce multe voci au criticat lista scurtă din 1991 a Booker Prize, pe care nu figura nicio scriitoare.

Câştigătoarea din acest an va fi anunţată pe 15 iunie, alăturându-se astfel altor laureate ale premiului literar, precum Susanna Clarke, Eimear McBride, Kamila Shamsie şi Zadie Smith, informează Agerpres.