Pedeapsă blândă pentru dealerul lui Vlad Pascu - Scapă fără să execute vreo zi de închisoare

Tudor Duma, cunoscut sub porecla de Maru, a fost condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, după ce a spart farmacia Spitalului Floreasca. Sentința, pronunțată pe 20 mai 2024, nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.

Incidentul s-a petrecut în septembrie 2023, când Duma a intrat prin efracție în farmacia spitalului cu intenția de a fura substanțe medicale. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar tânărul dealer de droguri a postat ulterior pe rețelele sociale imagini din timpul tentativei de furt. Cu toate acestea, Duma a reușit să sustragă doar două pungi cu ser fiziologic. La scurt timp după incident, el a fost arestat de DIICOT.

Decizia instanței include, pe lângă condamnarea cu suspendare, obligația ca Duma să presteze muncă neremunerată în folosul comunității timp de 90 de zile. Activitățile de muncă vor fi desfășurate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 sau în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștiului. În plus, pe durata termenului de supraveghere de 3 ani, Duma trebuie să respecte mai multe măsuri de supraveghere, inclusiv prezentarea periodică la Serviciul de Probațiune București și comunicarea schimbărilor de locuință sau de loc de muncă.

MINUTA:

„Condamnă pe inculpatul DUMA TUDOR (...) la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat la data de 14 septembrie 2023. În temeiul art. 91 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabilește un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În temeiul art. 93 alin. (1) C.pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucure?ti, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 94 alin. (1) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) C.pen. se comunică Serviciului de Probaţiune Vâlcea. În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) C.pen. impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Direc?iei Generale de Asisten?ă Socială ?i Protec?ie a Protec?ia a Copilului Sector 2 sau în cadrul Arhiepiscopiei Bucure?tiului pe o perioadă de 90 de zile, în condiţiile art. 57 din Legea nr. 253/2013. În temeiul art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de nerespectare, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere, în caz de neexecutare a obligaţiilor impuse ori stabilite de lege, în caz de neîndeplinire integrală a obligaţiilor civile stabilite prin hotărâre, afară de cazul în care dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, precum şi în caz de săvârşire a unei noi infracţiuni. În temeiul art. 576 alin. 1 C.proc.pen., un exemplar al prezentei hotărâri se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucure?ti. În temeiul art. 397 C.proc.pen., ia act că prejudiciul material a fost recuperat.

În temeiul art. 397 C.proc.pen, respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă a părţii civile SPITALUL CLINIC DE URGEN?Ă BUCURE?TI (C.I.F. 4505332, cu sediul social ?i adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în mun. Bucure?ti, Calea Floreasca, nr. 8, sector 1), cu privire la pretenţiile civile constând în suma de 10.000 EUR, reprezentând daune morale. În temeiul art. 398 rap la art. 274 alin. (1) C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 1500 de lei (din care 500 lei pentru faza de urmărire penală), cu titlul de cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art. 398 rap. la art. 274 alin.1 teza II C.pr.pen. onorariul par?ial cuvenit apărătorului din oficiu în cuantum de 916 lei (delega?ie nr. 161340/25.10.2023) rămâne în sarcina statului, ?i va fi avansat din fondurile MJ, în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) teza finală C.pr.pen. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 20 mai 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.”

Dealerul lui Vlad Pascu

Tudor Duma ar fi cel care îi procura droguri lui Vlad Pascu, tânărul care în octombrie 2023 a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului. Incidentul a avut loc pe 19 august 2023, când Pascu, aflat sub influența substanțelor psihoactive, a lovit un grup de persoane în localitatea 2 Mai. Accidentul s-a soldat cu moartea a două persoane și rănirea altor trei.

Conform procurorilor, după producerea accidentului, Pascu a părăsit locul faptei. Acum, el se află în arest preventiv, iar cazul său este în plină desfășurare pe rolul instanțelor.