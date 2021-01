Pedepse de peste 15 ani de închisoare pentru Ioana Băsescu și peste 12 ani pentru Elena Udrea CERUTE de DNA în dosarul campaniei electorale din 2009

Un procuror DNA a cerut, marți, la Curtea de Apel București pedepse uriașe pentru fostul ministru al Turismului Elena Udrea și fiica fostului președinte al României Traian Băsescu, Ioana, în dosarul în care cele două sunt judecate pentru fapte de mare corupție privind sume de alocate campaniei electorale a fostului președinte din anul 2009.

Magistratul anticorupție a cerut o pedeapsă de peste 15 ani în cazul Ioanei Băsescu și de peste 12 ani n cazul fostului ministrul de la Turism.

„Având in vedere jurisprudenta si stare de concurs de comitere a faptelor. Apreciem ca legea penala mai favorabila e codul penal vechi.

Chiar dacă limitele de pedeapsa sunt mai ridicate decât cele din codul penal nou. Condamnați pe udrea pentru cele șapte fapte in concurs.

Limitele pedepsei sunt de la 3 la 12 ani . Dozarea pedepsei trebuie sa fie corespunzătoare urmare modului în care a înțeles sa se folosească de sarcinile si functia avute.

Orientați pedeapsa spre maximul special al acestei faptende instigare la luare de mita.

Pentru faptele de spalare de bani dispuneti condamnarea ei la o pedeapsa spre maximum pentru patru fapte de spate de bani.

Toate faptele sunt în stare de concurs real. Va rugam sa aplicați si un spor necesar in virtutea gravitatii faptelor comise prin prisma funcției si calității sale. A denotat disprețul total fata de.lege.

Dispuneți stabilirea exectuatii pedepsei in regim privativ de libertate.

Nastasia Gheorghe: el a fost condamnat la patru ani de închisoare și are pedeapsa suspendata sub supraveghere potrivit deciziei iccj din dosarul gala bute.

Anulați pedeapsa sub supraveghere. Oriteanti pedeapsa actuala înspre mediul pedepsei.

Contopiti si stabiliți executarea pedepsei.

Tarhon Victor: o fapta de luate de mită. El a recunoscut faptele dar a menținut o parte din declarațiile. Condamatinla o pedeapsa orientata spre mediu

Ioana Băsescu: aveți in vedere ca limitele de pedeapsa pentru delapidare in codul vechi sunt de la 5 la 15 ani. Orientați pedeapsa spre maximum.. cand a comis fapata avea calitatea de fiica a presedintelui in funcție. Modalitatea in care ea a recurs la o asemenea modalitate de a delapida o societatea a statului roman indica necesitatea unei pedepsei exemplare .

Pentru ca are și fapte in concurs va solicitam sa orientați pedepsele spre maximum special și pentru celelalte.

Wagner: faptul ca ju a intrles ce înseamnă funcția de director. Faptul ca s-a lăsat tras în proceduri ilegale. Cerem aplicarea unei pedepse cu executare.

A recunoscut inițial dar in fata dumneavoastră nu a.mai recunoscut.

Condamnați pentru delapidare spre medium special.

Andronic: limitele de.pedea0aa sunt de la 1 la 5 ani. Avand in vedere decizia anterioara va cerem sa aplicsti regulile privind concursul de infracțiuni. Orientsti spre maximum de pedeapsa.

Totodată sa aplicați si un spor de pedeapsa.

365/64/2016

Decizia de trei ani de închisoare cu suspendare.

Fapta sa are un grad de periculozitate extrem de ridicat.

Aplicati și pedepsele accesorii și complementare aferente vechiului cod penal.

Concluziile sunt pentru executare efectivă”, a cerut procurorul instantei de judecata.

„Am arătat cum fondurile din campania electorală date de oameni de afaceri au fost folosite pentru a se asigura încrederea ca fondurile publice vor fi remunerate conform contractelor publice.

Însuși unul dintre denuntatori spune ca în 2009 se făceau licitații pentru contracte care nu erau integrale.

Spune ca a fost contactat de Nastasia care i-a spus ca trebuie sa facă o plată pentru un proiect de media. A spus ca nastasia i-a spus ca de aceasta plata depinde bună relație pe viitor cu autoritatea publica ce ii face plățile conform contractelor publice existente.

Precizez ca la nivelul lui 2009 bugetul era diminuat si nu permitea efectuarea turot plăților, astfel ca se vor acorda plati doar celor care la rândul lor fac plati pentru campanie.

Probatorul se întregește cu actele transmise de instituțiile publice aflate pe filiera, între care și cele de la ministerul turismului ....”, a explicat magistratul DNA în sala de judecată.

În iulie 2017, DNA i-a trimis în judecată pe Elena Udrea, Ioana Băsescu şi jurnalistul Dan Andronic în dosarul privind finanţarea campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din 2009.

Elena Udrea, la data faptelor ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, implicată direct în campania lui Traian Băsescu, candidat la alegerile prezidenţiale din 2009, a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la luare de mită (două fapte) şi spălare a banilor (cinci fapte).

În acelaşi dosar, Ioana Băsescu, notar public, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, este acuzată de instigare la delapidare şi instigare la spălarea banilor, iar Dan Andronic - de mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului.

În dosar mai sunt judecaţi Gheorghe Nastasia, fost secretar general al Ministerului Dezvoltării, Victor Tarhon, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, Ioan Silviu Wagner, la data faptei director general al companiei Oil Terminal.