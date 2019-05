Penelope Cruz va primi premiul Donostia pentru întreaga carieră la Festivalul de la San Sebastian

Actrița spaniolă Penelope Cruz va primi premiul Donostia pentru întreaga carieră la cea de-a 67-a ediție a Festivalului de la San Sebastian, care va avea loc în perioada 20 - 28 septembrie, potrivit variety.com, potrivit mediafax.

Actrița este onorată de două ori de organizatorii prestigiosului eveniment, întrucât este și imaginea ediției de anul acesta a festivalului.

Penelope Cruz, una dintre cele mai celebre și apreciate actrițe spaniole, este al cincilea artist din această țară care primește premiul Donostia, după Fernando Fernán Gómez (1999), Paco Rabal (2001), Antonio Banderas (2008) și Carmen Maura (2013).

Lansat în 1986 și concentrându-se mai mult pe actori, premiul Donostia a mai fost acordat în trecut unor staruri precum Bette Davis (1989), Glenn Ford (1987), Lauren Bacall (1992), Lana Turner (1994), Ewan McGregor (2012), Benicio del Toro (2014), Julia Roberts (2010) și Monica Bellucci (2017).

Penelope Cruz, în vârstă de 45 de ani, este cunoscută drept muza regizorului spaniol Pedro Almodovar. Ea a devenit celebră la nivel internațional cu rolul din filmul "Totul despre mama mea", pe care mentorul său l-a lansat în 1999. A fost nominalizată la premiile Oscar în 2007, pentru rolul din "Volver", tot sub semnătura lui Almodovar - partitură pentru care a primit premiul pentru interpretare la Festivalul de la Cannes -, dar şi în 2010, pentru musicalul "Nine". Printre filmele în care a mai jucat se numără "Belle Epoque" (1992), "Deschide ochii" (1997), "Femeia mereu deasupra" (2000), "Vanilla Sky - Deschide ochii" (2001) şi "Nu te mişca" (2004). Este prima actriţă spaniolă recompensată cu premiul Oscar pentru interpretare (2009, "Vicky Cristina Barcelona") şi prima actriţă spaniolă care a primit o stea pe Bulevardul gloriei - Walk of Fame - din Hollywood.

Anul trecut, actrița a primit premiu César pentru întreaga carieră.

Penelope Cruz este căsătorită cu actorul Javier Bardem, din iulie 2010. Cei doi artişti spanioli au împreună doi copii: Leonardo, născut pe 22 ianuarie 2011, şi Luna, născută pe 22 iulie 2013.