Ne ținem promisiunile: pensiile speciale ale parlamentarilor au fost eliminate. Nu se vor mai acorda nici măcar cele aflate în plată. Parlamentul a adoptat cu 357 de voturi pentru inițiativa legislativă de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor, scrie pe pagina de Facebook, deputatul PNL Antonel Tanase

Este primul pas. Și este un motiv de mândrie pentru noi, Partidul Național Liberal, că am demonstrat oamenilor care ne-au votat că nu au greșit. Continuăm să curățăm România de toate pensiile, sporurile și beneficiile speciale nejustificate, ținând aproape Constituția României. Scopul nostru, așa cum am mai zis, este dezvoltarea societății, nu îmbogățirea anumitor categorii de persoane. Muncim în Parlament pentru copiii acestei țări, pentru tinerii care văd în țara asta locul unde vor să muncească și pentru bătrânii care merită respect, nu pentru pensii speciale, mai mentioneaza acesta in postare.