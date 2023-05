Pensiile speciale, tăiate prin angajarea răspunderii Guvernului - Kelemen Hunor nu respinge ideea lui Ciolacu

Angajarea răspunderii Guvernului pe proiectul de reformă privind pensiile speciale nu s-a discutat în coaliţia de guvernare, dar este o posibilitate care se poate analiza, a declarat, marţi, vicepremierul Kelemen Hunor, liderul UDMR.

Întrebat la Parlament dacă este de acord cu ideea asumării răspunderii Guvernului pe proiectul reformei pensiilor speciale, vicepremierul a arătat că nu a existat o astfel de discuţie în coaliţie.

"De la dumneavoastră am auzit această idee şi eu nu sunt omul care fără să facă o analiză dă un răspuns la o întrebare de acest gen. Asta este o altă treabă, că a anunţat-o public, eu nu am analizat, noi nu am analizat, la această variantă nu ne-am gândit, trebuie analizată şi, sigur, dacă această propunere este fezabilă, se poate discuta, nu neg acest lucru. Dar acum am auzit, daţi-mi voie şi mie să fiu un om responsabil, să fac şi eu analiză la o astfel de problemă. (...) Nu am avut această discuţie în coaliţie niciodată - angajarea răspunderii pe reforme privind pensiile speciale. Nici nu m-am gândit la această variantă, nici nu ştiu dacă se poate, nu se poate, n-am avut această discuţie în niciun fel. Nici nu mi-a trecut prin cap aşa ceva, dar se poate analiza", a afirmat liderul UDMR, potrivit Agerpres.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că atunci când va fi prim-ministru îşi va asuma răspunderea în Parlament pe tema proiectului legii pensiilor speciale, în cazul în care nu se vor finaliza discuţiile cu Comisia Europeană şi despre raportul Băncii Mondiale, menţionând că România şi românii nu trebuie să piardă niciun euro din PNRR din cauza neîndeplinirii acestui jalon.

Procedura angajării răspunderii Guvernului

Potrivit art. 114 din Constituție, „Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege”.

Procedura poate duce la demiterea Guvernului. Astfel, „Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată în condiţiile articolului 113”.

Dacă Guvernul nu a fost demis prin procedura menționată anterior, „proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern”.