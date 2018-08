Pensionarii nu se înghesuie să plece în Grecia, pe banii Primăriei București: Din cele 1.000 de locuri disponibile, s-au ocupat doar 250

UPDATE Întrucât pe rețelele de socializare au circulat informații că Primăria va suplimenta numărul locurilor dinsponibile, Biroul de Presă al instituției face următoarele precizări:

”Avand in vedere informațiile false transmise in spatiul public, referitoare la o posibila suplimentare a locurilor pentru tabăra in Grecia, facem următoarele

PRECIZĂRI

Primăria Capitalei dezminte informația conform căreia ar fi fost suplimentat numărul de locuri pentru taberele destinate seniorilor, organizate prin Centrul pentru Seniori al Municipiului București. Informația a apărut pe un cont fals al unei rețele de socializare, cont care utilizează abuziv numele Primarului General.

Proiectul inițiat de Primăria Capitalei este intitulat "La pas prin taramul legendar al Greciei" și are un număr fix de 1.000 de locuri.

Proiectul se află în etapa de selecție, până în prezent fiind validate 250 de solicitări de înscriere dintre cele 970 depuse. Luni, 6 august, incepand cu ora 10.00, la Biroul de Relații cu Publicul al Centrului pentru Seniori, vor fi continuate înscrierile în proiect și analiza dosarelor depuse, în ordinea înscrierilor.

Vor fi acceptate solicitări de înscriere peste numărul 1.000, dar numai pentru a se putea atinge numărul maxim de 1.000 de participanți, în urma aplicării criteriilor de eligibilitate.”

Primăria Capitalei a anunţat, vineri, că 970 de pensionari s-au înscris în tabăra tematică cultural-educativă "La pas prin tărâmul legendar al Greciei", de care vor beneficia gratuit 1.000 de pensionari, iar până acum au fost validate 250 de dosare.

Conform municipalităţii, analiza dosarelor persoanelor înscrise până în prezent urmează să fie reluată luni, începând cu ora 10.00, la Biroul provizoriu de Relaţii cu Publicul al Centrului pentru Seniori, în ordinea înscrierilor. Tot începând de luni, la ora 10.00, la Biroul provizoriu de Relaţii cu Publicul al Centrului pentru Seniori vor fi reluate înscrierile în proiect, începând cu numărul 971, în limita locurilor disponibile. Persoanele interesate se vor putea înscrie pe liste şi după numărul 1000, însă ocuparea unui loc în tabără depinde de respectarea criteriilor de eligibilitate.

Primăria Capitalei susţine că, pentru a veni în sprijinul persoanelor care s-au prezentat pentru înscrieri, au fost preluate şi dosare cărora le-a lipsit adeverinţa medicală sau asigurarea de călătorie, acestea având obligaţia de a le depune ulterior, în termen de trei zile lucrătoare de la data depunerii dosarului, la sediul Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucureşti din Bdul. Basarabia nr. 37 – 39, intrarea D-113, în intervalul orar 10.00 – 16.00.

Primăria Capitalei a anunţat miercuri organizarea acestei tabere pentru 1.000 de pensionari în perioada august-octombrie.

Potrivit anunţului postat pe site-ul Centrului pentru Seniori, tabăra tematică pentru pensionari se va desfăşura în Grecia, în localitatea Paralia-Katerini, pe parcursul a opt zile. Beneficiari vor fi 1.000 de pensionari care au cel puţin 50 de ani împliniţi şi locuiesc în Bucureşti, şi cu un venit brut mai mic sau cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (1.900 de lei).

Pachetul de vacanţă cuprinde, pe lângă masă, cazare şi transport, petreceri tematice („Seară Grecească”, „Seară Românească”), excursii la Muntele Olimp, vizitarea obiectivelor turistice din Meteora cu un ghid turistic şi activităţi recreative.

Potrivit informaţiilor postate pe site-ul Centrului pentru Seniori, valoarea estimată a contractului încheiat cu SC TRAMP TRAVEL INTERNATIONAL SRL este 1.750.000 de lei fără TVA.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a dat asigurări că toate procedurile în ceea ce priveşte organizarea taberei sunt legale, adăugând că oricum municipalitatea este mereu "sub lupă” şi i se face câte un dosar la DNA după fiecare articol de presă. De asemenea, Primăria Capitalei a transmis un comunicat în care preciza că acest proiect este inclus în calendarul de proiecte al Centrului pentru Seniori al municipiului Bucureşti, aprobat de municipalitate, şi corespunde obiectului de activitate al instituţiei, iar licitaţia a fost câştigată cu suma de 1.435.000 de lei fără TVA de către agenţia de turism, "şi nu cu suma care s-a vehiculat în spaţiul public, adică 2.000.000 de lei".

USR Bucureşti a cerut demiterea directorului Centrului pentru Seniori, Alexandra Dobre, după anunţul de organizare a taberei, acuzând incompetenţă managerială. USR a solicitat şi oprirea proiectului, spunând că este o risipă de bani publici şi un pericol pentru sănătatea celor în vârstă.

