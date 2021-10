Pentagonul avertizează: 'Statul Islamic din Afganistan va avea în şase luni capacitatea de a ataca SUA'

Comunitatea de informaţii americană estimează că gruparea Statul Islamic din Afganistan va avea în circa şase luni capacitatea de a ataca SUA, a declarat Congresului de la Washington un responsabil de rang înalt al Pentagonului, relatează marţi Reuters.

Acest responsabil, Colin Kahl, subsecretar pentru politica de apărare, a mai spus că încă nu este clar şi mai trebuie evaluat dacă talibanii, care sunt inamici ai Statului Islamic, sunt capabili să combată cu succes această grupare, denumită ISIS-Khorasan sau Statul Islamic al Khorasan (ISIS-K), potrivit Agerpres.ro.

''Comunitatea de informaţii evaluează în prezent dacă atât ISIS-K cât şi Al Qaida au intenţia de a conduce operaţiuni externe, inclusiv împotriva SUA, dar niciuna dintre ele nu are la ora actuală capabilitatea de a o face. Am putea vedea ISIS-K obţinând această capabilitate într-un termen undeva între 6 şi 12 luni'', a indicat oficialul citat, el menţionând de asemenea că în cazul Al Qaida acest termen ar putea fi de ''un an sau doi''.

Grupare constituită din transfugi talibani în provincia Khorasan, ISIS-K este considerată chiar mai radicală decât talibanii care au luat puterea în Afganistan pe 15 august şi se află în conflict cu aceştia.