Pentru cinefilii curajoși, din 3 iunie în cinematografele din România, 'The Conjuring: The Devil Made Me Do It'

Filmul horror „Trăind printre demoni: E mâna diavolului/ The Conjuring: The Devil Made Me Do It”, cu Vera Farmiga şi Patrick Wilson în rolurile principale, va fi lansat pe 3 iunie în cinematografele din România, conform news.ro

Filmul ce are la bază dosarele adevărate ale lui Ed şi Lorraine Warren a fost regizat de Michael Chaves („Blestemul femeii care plânge/ The Curse of La Llorona”).

„Trăind printre demoni: E mâna diavolului" dezvăluie o poveste care îi şochează chiar şi pe experimentaţii investigatori din viaţa reală Ed şi Lorraine Warren. Unul dintre cazurile senzaţionale din dosarele lor începe cu lupta pentru sufletul unui băiat şi îi duce dincolo de tot ce văzuseră până atunci, pentru a marca primul caz din istoria Americii în care un suspect de crimă invocă posesia demonică drept strategie de apărare.

Vera Farmiga şi Patrick Wilson revin în rolurile Lorraine şi Ed Warren, iar din distribuţie fac parte Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook şi Julian Hilliard.

Lungmetrajul a fost produs de James Wan şi Peter Safran, care au colaborat la toate filmele din franciza „Conjuring".

„Trăind printre demoni: E mana diavolului" este al şaptelea film din Universul „Conjuring", cu încasări de peste 1,8 miliarde de dolari la nivel global.