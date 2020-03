Pepe Reina (Aston Villa): 'M-am speriat când timp de 25 minute am simţit că nu pot respira, de parcă mi s-ar fi blocat gâtul'

Portarul spaniol Pepe Reina, de la echipa engleză de fotbal Aston Villa, care este în recuperare după ce a fost infectat cu virusul Covid-19, a declarat că s-a speriat când a avut febră, tuse şi a simţit că îi lipseşte aerul, relatează EFE.

''Am fost în izolare de la primele simptome ale virusului. Am avut febră, tuse, dureri de cap care nu au dispărut niciodată, mă simţeam obosit. M-am speriat când timp de 25 minute am simţit că nu pot respira, de parcă mi s-ar fi blocat gâtul şi aerul nu putea trece. Am petrecut primele şapte-opt zile închis într-o cameră', a declarat Reina, fost portar la Barcelona, Liverpool, Napoli, Bayern şi Milan, pentru ziarul ''Corriere dello Sport'', potrivit Agerpres.ro.

Madrilenul de 37 ani, care se simte bine acum, locuieşte într-o casă la Birmingham, alături de soţie, cinci copii şi socri.

Reina a părăsit-o în ianuarie pe AC Milan şi a semnat pentru Aston Villa din Premier League. Înainte, spaniolul a jucat la Napoli în două rânduri: 2013-2014 respectiv 2015-2018, întrerupte de un an în care a fost rezerva lui Manuel Neuer la Bayern Munchen.