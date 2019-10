PER acuză Avocatul Poporului și solicită informatii despre sesizările din oficiu privind tăierile de păduri și aerul poluat

Dănuț Pop, președintele Partidului Ecologist Român, acuză Avocatul Poporului și solicită informatii despre sesizările din oficiu privind tăierile de păduri și aerul poluat.

Citește și: Florin Cîțu a făcut declarații- Ce se va întâmpla cu majorarea pensiilor

"Constituţia ne garantează: dreptul la viaţă, la integritatea fizică şi psihică, dreptul la ocrotirea sănătăţii cat si dreptul la mediu sănătos prin art. 35. Atât Carta ONU sau Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cât şi alte documente comunitare şi internaţionale proclamă drepturile omului şi libertăţile fundamentale pentru toţi oamenii în mod egal, fără nicio discriminare. Instituţia Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică şi are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice.

Tinant cont de articolul Art. 35 – Dreptul la mediu sănătos din constitutia Romaniei, (1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic. (2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. (3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.

Adresam urmatoarele intrebari: a.) De ce Avocatul Poporului nu ia atitudine in privinta legislatiei actuale care permite taierile de padure din ariile naturale protejate si parcurile nationale? b. ) De ce Avocatul Poporului nu se autosesizeaza in privinta calitatii aerului din cele trei orase Bucuresti, Brasov si Iasi, din cauza carora Bruxelles-ul a început oficial in 2018 procedura de sancționare a României pentru că nu-și protejează cetățenii ?

Avand in vedere ca procedura de infringement împotriva României a fost aplicata deoarece autorităţile noastre nu au întreprins măsurile necesare pentru a respecta valorile limită convenite privind calitatea aerului, ecologistii (PER) solicita in baza Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public in legatura cu demersurile facute de Avocatul Poporului de cand UE anunta ca anual ne mor 25.000 de cetateni, din cauza poluarii. De asemenea, solicitam informatii si documente din care sa rezulte raportul dintre Avocatul Poporului si institutiile de Mediu, control si sanctiuni, respectiv Garda de Mediu ori Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, tinand cont de sesizarile romanilor privind aceste segmente importante.

Citește și: Olguța Vasilescu reacționează după ce Cozmin Gușă a intrat în PSD:’Nu mă simt confortabil’

Mentionam ca pe site-ul institutiei nu exista astfel de demersuri in raportul de activitate pentru anul 2018 privind sesizarile din oficiu si nici in documentul public care face referire la recomandarile Avocatului Poporului pentru anul 2019, inclusiv pana la aceasta data. (http://www.avp.ro/sesizari%20din%2…/sesizari_oficiu_2018.pdf http://www.avp.ro/index.php…) Subliniem ca recomandarile in cazuri particulare privind prevenirea inundatiilor sau a unor masuri ce privesc muscaturile de serpi veninosi, ori singura sesizare din oficiu pe problema calitatii apei potabile din Bucuresti NU fac obiectul solicitarii noastre.

De asemenea, avand in vedere masuratorile si stirile legate de alertele emise de catre cunoscutul profesorul universitar Silviu Gurlui despre nivelul ridicat de poluare din municipiul Iasi, va rugam sa ne trasmititeti daca ati intreprins demersuri pe aceasta tema, mai ales ca avertizarile distinsului specialit nu sunt singulare", precizează PER, într-un comunicat de presă.