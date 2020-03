PER: Apel către guvern privind spațiile de carantina

PER apreciază că viteza de răspândite a Covid-19 a alarmat populația României iar reprezentanții statutului roman au obligația sa aplice măsuri imediate.

„Deși prima măsura pe care au luat-o și alte state a fost închiderea granițelor pentru persoanele care ar fi venit din zonele epidemice- măsura recomandata de Partidul Ecologist Roman, se pare ca statul roman a pierdut momentul de start al măsurilor de prevenție și astăzi, gestionarea răspândirii coronavirusului devine din ce in ce mai complicata.

Repatrierea romanilor din focarele epidemice ale Italiei este un subiect intens dezbătut in aceste zile iar zvonul punerii sale in practica conduce la stabilirea unui plan bine pus la punct de către autorități. Una dintre probleme pe care Raed Arafat le-a menționat ar fi spațiile de carantina, care ar putea fi insufiente la un moment dat. Credem că în aceste momente de grea încercare, statul ar trebuie sa ia in considerare asigurarea unor locații de stat sau private pentru asigurarea carantinei: scoli, cămine culturale, biserici, malluri și chiar hoteluri, care sunt dispuse sa se implice in schimbul unor facilitați fiscale. Din păcate, auto-izolarea a demonstrat ca nu ajuta prea mult, neexistând o educație a populației in acest sens pentru perioadele epidemice, iar apa ori condițiile de igiena sunt chiar absente in multe cazuri din România”, se arată un comunicat de presă al lui Dănuț Po, Președinte PER.