PER - candidatii pentru diaspora

Mă numesc Niculița Ghița (cunoscută ca Nina Ghița), nascută la 5 noiembrie 1971 în județul Iași, domiciliată în Bucuresti, rezidentă în Grecia, căsătorită, mamă a doi copii (unul medic, celalalt student tot la Medicină Generală – anul V).

Sunt avocat, specializată în drept penal și drept european, membră a Baroului Avocaților din Atena.

De-a lungul timpului am deținut funcțiile de: consilier în Consiliul Românilor de Pretutindeni, președinte al Asociației “Comunitatea Română Sfântul Ștefan cel Mare” din Atena, vicepreședinte al Uniunii Imigranților din Grecia, consilier în cadrul Consiliului Imigranților din cadrul Primăriei Atenei.

Am participat, ca membru în cadrul Baroului Avocaților din Atena și membră a mișcării actualului președinte al acestuia, la care am discutat sau am ținut discursuri despre:

violența domestică – abuzuri asupra femeilor și copiilor; relațiile dintre sistemul judiciar și sistemul executiv; crimă electronică–bitcoin & dark web; drept penal, mituri și realitate; probleme contemporane ale dreptului de imigrare; Migrație – Cetățenie–Refugiere; sistemul electoral, politic si Constituția – Centrul Dreptului Constituțional European din Atena; statul de drept și rasismul–Baroul Avocaților Atena; Youth Leaders for Inclusion–New York College Atena; metode de conviețuire între persoane de religii diferite Centrul Cultural al

Arhiepiscopiei Atenei; Mediere interculturală- “Greece – International School of Culture and Communication”

Am fost: candidat la Consiliul de Conducere al Baroului Avocaților din Atena cu actualul președinte care este și președintele Uniunii Barourilor din Grecia; candidat la Congresul Românilor de pretutindeni, unde am obținut funcția de consilier in cadrul Consiliului Românilor de Pretutindeni; candidat in Colegiul 43 Diaspora, pentru Camera Deputaților, din partea PER.(2012); candidat la Consiliul Primăriei Atenei–Irakleio din partea Mișcării Independente “Irakleio–Oraș Uman”(2010); candidat la Consiliul Primăriei Atenei – Irakleio din partea Mișcării Independente “Irakleio–Oraș Uman”(2014)

Am fost desemnată de Partidul Ecologist Român să intru în lupta electorală din 6 decembrie, pe prima poziție, pe lista de candidați pentru Camera Deputaților, circumscripția electorală nr. 43, destinată românilor de pretutindeni.

Locuiesc în Diaspora de peste 23 de ani, mai exact în Atena – Grecia și de peste 20 de ani sunt membru activ al mediului asociativ românesc și mă implic in rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm de la stabilirea noastră în alt stat.

Prin exercitarea profesiei dar și prin funcțiile pe care le-am deținut de-a lungul timpului, am fost, sunt și voi rămâne un luptator pentru respectarea drepturilor cetățenilor români din străinătate, atât de către statele unde aceștia sunt stabiliți, cât și de România!

Un pas important, de la care trebuie să pornească orice candidat sau parlamentar, este identificarea numărului oficial al cetățenilor români stabiliți în fiecare stat din lume. Eu am reușit acest lucru în Grecia, viața mea profesională mi-a permis acest lucru, profitând și de funcțiile pe care le dețineam, am reușit să obțin numărul de români înregistrați în Grecia și totodată și numărul minorilor români din acest stat. Pe lângă acest lucru am luptat pentru reducerea/anularea taxelor consulare, înființarea Ministerului Românilor de Pretutindeni, înființarea Consiliului Românilor de Pretutindeni, pentru respectarea legislației românești în vigoare și duc o luptă neobosită pentru combaterea birocrației din Secțiile Consulare și schimbarea modului de accesare al serviciilor acestora.

Prin mine veți avea deputatul din circumscripția dumneavoastră, care poate fi gasit și unde veți putea solicita audiere la cabinet sau acesta se va deplasa acolo unde sunt probleme, căruia veți putea să-i explicați situația dumneavoastră și fiind în slujba cetățeanului, vom găsi soluții împreună de rezolvare! Sunt dintre românii de pretutindeni, pentru românii de pretutindeni!