PER cere acționarilor companiei RetuRO Sistem Garanție Returnare SA să respecte angajamentul stabilit pentru această toamnă

PER cere actionarilor companiei RetuRO Sistem Garanție Returnare SA, printre care si statul român, reprezentat de autoritatea centrală pentru protecţia mediului cu o pondere de 20%, in frunte deci, cu Ministrul Mediului, sa respecte angajamentul stabilit pentru aceasta toamna.

In februarie 2022, au zis ca au nevoie de 18 luni pentru a implementa Sistemul de Garantie si Returnare, iar astazi, dupa 5 luni de la declaratie, desi noi am cerut urgentarea implementarii pana in vara, ministrul Mediului Tanczos Barna ne spune ca se amana inca o data pentru 1 an si 6 luni, adica tot 18 luni. Toate acestea in timp ce termenele legale prevăzute de Legea 31/2019 nu au fost respectate, la care adaugam neaplicarea Directivei UE 2019/904 cu referire la produsele din plastic încă de anul trecut, atât în legislația națională cât și prin sancțiuni. Guvernul României a adoptat abia în data de 4 octombrie 2021, Hotărârea de Guvern care reglementează Sistemul Garanţie-Returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (SGR), prin care se plăteşte o garanţie de 50 de bani pentru orice ambalaj de băutură achiziţionată.