PER: În goana după reinventare, liberalii bucureșteni să nu uite greaua moștenire a PNL din anii guvernării și a colaborării cu PSD și PDL

Președinte PER, Dănuț Pop, susține că în goana după reinventare, liberalii bucureșteni ar trebui să nu uite greaua moștenire a PNL din anii guvernării și a colaborării cu PSD și PDL.

''Flashmobul si manifestarile simbolice in legatura cu anumite intamplari fericite sau tragice pot imbraca diferite forme, avand scopul de a transmite un mesaj puternic ori de a trage un semnal de alarma in legatura cu un subiect. Actiunile de acest fel sunt binevenite mai ales cand ele vin dinspre societatea civila. Atunci cand ele vin din partea unor partide politice care detin instrumente politice, aceste actiuni se traduc simplu, in actiuni pur politice de imagine, modalitati de a iesi in evidenta, mult mai rapide ca pregatirea unor proiecte legislative ori a unor proiecte pentru consiliile locale. Dezamagirea si mai mare este atunci cand partidul in cauza a fost la guvernare, deci a dispus de toate intrumentele politice existente ca sa repare ori imbunatateasca problemele ori neregulile din sistem si nu a facut ceea ce azi acuza ori cere. Este vorba despre PNL. Filiala Bucuresti si cele de sector isi canalizeaza neinspirat energia pe teme grave, dorind sa arate inventivitatea noilor lideri, dar, in realitate, nu rezolva nimic. Lantul uman din Parcul Bazilescu si protestul emotionant din fata MAI puteau fi facute, asa cum si altele au mai fost, de cel mult ONGuri ori partide neparlamentare, poate chiar nou infiintate.

Un partid care se doreste a fi de calibru asa cum pare PNL, ar fi trebuit sa prezinte intr-o conferinta de presa activitatea consilierilor liberali din CLS1 pe tema Teatrului Nicolae Bălcescu si mai ales, activitatea guvernamentala a PNL si PDL, pentru ca azi sunt unul, atunci cand au fost la guvernare. O analiza cu masuri si actiuni concrete in cadrul MAI din toti anii in care au guvernat, inclusiv pe tema disparitiei copiilor, retelelor de prostitutie si a traficului de carne vie, ori existenta unor suspiciuni privind posibili criminali ori traficanti, ar fi fost mai utila ca prezentarea intr-o forma simbolica a unor date statistice pe care, oricum, toti cei care au fost la butoane le stiu. Si nu doar ca le stiu, dar ele exista de multi ani.

Ceea ce a ajuns astazi Romania sa fie, este, in opinia mea, rezultatul activitatii ori inactivitatii tuturor guvernantilor si parlamentarilor de la toate partidele parlamentare. Este o vina colectiva, inclusiv a celor tehnocrati, independenti, guverne prezidentiale, care demagogic asteptau girul serviciilor ori cerseau voturile politicienilor, negociind puterea mai rau ca la piata. Aliantele politice fara a tine cont de doctrina si impartirea functiilor si a ministerelor fara a tine cont de profesionalism, sunt deja caracteristici ale politicii dambovitene. In anii de guvernare, PNL (+PDL) a avut timp suficient sa puna la punct ceea ce astazi acuza, inclusiv atunci cand a colaborat foarte bine cu cei de la PSD, spre care arata astazi cu degetul. Asadar, in goana dupa reinventare, liberalii bucuresteni sa nu uite, totusi, greaua mostenire a PNL din anii guvernarii si a colaborarii cu PSD si PDL.'', potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.