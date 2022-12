PER: Ipocrizia este la PNL acasă!

Partidul Ecologist Român reacționează dur după ce deputatul PNL Florin Roman a depus o inițiativă legislativă care prevede înterzicerea exportului de buștean și lemn rotund, inclusiv în țările europene, nu doar în spațiul extracomunitar, cum era prevăzut în lege.

„Ipocrizia este la PNL acasă! Florin Roman ne explica ieri ce important este să protejăm fondul forestier și biodiversitatea, anunțând că a depus un proiect de lege prin care interzice exportul de bustean și lemn rotund, inclusiv în țările europene, nu doar în spatiul extracomunitar, pe o perioadă de 10 ani, începând cu 2023. Păi acesta este proiectul PER! Erai plecat după vise, ani trecuți, dle Roman?

Se vede bine că pentru liniștirea românilor vor să o dreagă, după eșecul lor cu Schengen! De frică, gâdilă urechile tuturor cu o temă foarte importantă și sensibilă, legată de Austria- pădurile! Mai ales după declarația șefului lor de la Cotroceni, că nu va exista boicot la adresa austriecilor! Trăim o mare umilință națională și ei cred că titlul unui proiect de lege ne va îmbuna!

Păi unde erau liberalii în toți anii când Partidul Ecologist cerea adoptarea unui astfel de proiect? Unde erau muții de la PNL în 2019- 2020 când proiectul PER se dezbătea în Parlament și mai ales când tot în dezbatere, de la "spațiul intracomunitar" s-a modificat cu "spațiul extracomunitar"? Proiectul despre care Florin Roman vorbește astăzi că trebuie "extins" este al PER și putea fi adoptat exclusiv cu referire la interzicerea scoaterii lemnului din țară, de atunci, considerându-se că termenul "export" se refera în afara UE.

S-au trezit sclavii politicii românești să vorbească despre un subiect care nu i-a interesat niciodată! PNLiștii se joacă cu focul! Dacă proiectul nu va fi adoptat în Parlament, sub forma interzicerii scoaterii lemnului din țară, în spațiul intracomunitar, așa cum prevede acum, PER se va ocupa să organizeze protest național pe tema lemnului românesc! Noi am desfășurat campanii pentru salvarea pădurilor, am strâns semnături, am pichetat instituții și partide! O vom face din nou!

Vă urmărim!”, transmite PER.