PER: 'Ipocrizia lui Klaus Iohannis depășește orice preconizare'

Intr-o Românie NORMALA ar trebui sa ne bucurăm când președintele afirmă că “România poate fi un lider în domeniul schimbărilor climatice” și când își ia bocancii să iasă la plantat arbori. Din păcate vorbim despre Klaus Iohannis, cel care in primul mandat a fost surd la solicitările și soluțiile Partidului Ecologist Roman, iar acum, in al doilea mandat, s-a trezit cu tema in brațe de la UE și are apucături de ecologist. A ignorat ani la rând ecologiștii care țipau despre tăierile de păduri, despre poluare, despre gropile de gunoi, despre dublul standard al produselor din supermarket, despre desecretizarea contractelor pentru gazele de la Marea Neagră, de la Roșia Montană! Nici măcar in perioada inundațiilor sau a secetei nu a pomenit măcar simbolic despre cauzele și efectele schimbărilor climatice.

Mai mult, ipocrizia lui Klaus Iohannis depășește orice preconizare! La mijlocul campaniei electorale, PER a trimis către președinte o solicitare la discuție privind direcția unei Românii Ecologiste, tinand cont de accesarea fondurilor UE privind reconstrucția țării și având la baza proiecte in parteneriat durabil cu mediul înconjurator. Fără răspuns, însă!

Respingerea ecologistilor de către președintele României și abordarea subiectelor de mediu, intr-un târziu, ne ridica multe semne de întrebare! De ce vrea România, dacă nu-i iubește pe romani și sănătatea lor? De ce, când vine vorba de apărarea resurselor, președintele tace?

Temele de mediu au fost confiscate declarativ si valorificate, pe rand de USR, PNL, PSD, AUR si mai nou de Presedinte, aflat in mare pierdere de imagine si credibilitate dupa esecurile in lant si daunele produse de alegerile parlamentare. Simulacrul regizat in cel mai penibil mod de consilierii sai nu poate sa distraga atentia de la relatiile cu totul speciale ale lui Iohannis cu Gerald Schweighofer, simbol al distrugerii aurului verde!