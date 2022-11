PER: Ludovic Orban nu mai are ce să demonstreze în politica românească

Partidul Ecologist Român (PER) vorbește, într-un comunicat de presă despre declarația lui Ludovic Orban care nu exclude ca PNL să o susțină pe Gabriela Firea la Primăria Capitalei. Dar, spune PER, Ludovic Orban uită că fix el l-a susținut pe deja celebrul pentru nimic, Nicușor Dan, atunci când a fost președintele PNL.

"In altă ordine de idei, el a dat tonul PNLiștilor de a nu avea proprii candidați și se vede ce alegere a făcut!

Tot el visează acum la o renaștere a dreptei politice și se pune la masă cu USR, taman în formula care a mai dezamagit românii și a demonstrat că nu poate mai mult! Ludovic se visează vârf de lance pentru USR și PMP, folosind cunoscuta replica a lui Lăpușneanu, probabil și singura pe care o știe din literatura română. Replica este la fel veche, ca și el în politică. Tehnicile acestea de a spune ceva simplu și să fie retinut de toată lumea sunt de actualitate, doar că se impun replici mai moderne și mai inteligente.

Ludovic Orban nu mai are ce să demonstreze în politica romanească, a parcurs toate etapele și este trecut pe linie moartă. Tot ce face acum este să încurce! Românii au nevoie de oameni care nu au mai fost la guvernare! El are ZERO credibilitate! Decesul lui politic a fost integistrat si orice încercare de dezhumare va fi un eșec. Verdele înregistrat pe simbolurile partidulețului său generat din obligațiile de pe vremurile bănoase, nu va reuși să deruteze electoratul ecologist unit în jurul bradului", precizează PER.