PER - Obligații neonorate?

Zilele trecute veneau în țară reprezentanți de seamă ai marilor deținători de perimetre peroliere offsore în România și ocupau locuri bine pregătite, pe sclaunele din plen. Era așa, un fel de cuțit în coasta parlametarilor români, numit cu diplomație, lobby. După ce legea în cauză trecuse de Senat, într-un format strigător la cer, se pare că în Camera Deputaților a suferit unele modificări, oricum neavantajoase pentru România dar, nemulțumitoare pentru companiile în cauza. Motiv pentru care, ieri, Varujan Vosganian, martorul la “căratul gazelor” al șefului său Tăriceanu, pe atunci Prim- Ministru (2007), a ieșit ca un păduche pe frunte și a început să strige nemulțumirea. Cu un tupeu fantastic, acesta vorbește despre echilibrarea impozitului aplicat și “recuperarea costurilor de operare” când, bine ar fi fost să strige mărirea cotei de redevență, așa cum se aplică în Danemarca, Marea Britanie etc. Ar spune unii că vorbim fără o documentație în cauza, dar noi facem lobby pentru români și România. Cât despre contractele încheiate cu deținătorii de perimetre peroliere din țara noastră, am cerut desecretizarea acestora și o mai cerem și astăzi. Așadar, domnul Vosganian, ca să nu fie acuzat de complicitate la Înalta trădare, alături de șeful său, ar face bine să iasă din bula de penibilitate in care a intrat și să ceară desecretizarea contractelor, ca datorie morală pe care o are față de români. Sau au rămas “treburi” nerezolvate în 2007 și are dispoziția să le rezolve el acum?, potrivit unui comunicat remis de stiripesurse.ro.