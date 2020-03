PER solicită Guvernului ca prin Ordonanţă Militară să stabilească autoizolarea pe o perioadă de 14 zile, excepție făcând doar categoriile din prima linie

Partidul Ecologist Român solicită Guvernului ca prin Ordonanţă Militară să stabilească autoizolarea pe o perioadă de 14 zile, pentru absolut toţi romanii, excepţie făcând categoriile aflate in prima linie a luptei cu COVID-19.

„Testarea la scară largă poate fi o idee bună dacă vine la pachet cu o strategie bine pusă la punct. Inclusiv apelul OMS este: Testaţi, testaţi, testaţi! Ar trebui înţeles însă, că testarea populaţiei făra un program clar de autoizolare obligatorie, nu are vreun efect. Faptul că astazi am putea obtine un rezultat negativ la testul COVID-19, nu înseamnă ca peste 10 zile aceeaşi persoană nu poate fi depistată pozitiv. De aceea, pentru o acţiune natională eficientă, PER consideră că se impune o perioadă obligatorie de 14 zile în autoizolare, cu excepția unităților de foc continuu, perioada în care se vor face teste, respectiv la inceputul şi la sfârşitul perioadei. Pentru că este nevoie de persoanal, studenţii la medicina şi asistentii medicali vor fi implicaţi în acest exerciţiu naţional, aşa cum am solicitat ieri să se cuprindă în Ordonanţa Militară.

Pentru o bună gestionare a situației, este nevoie de echipamente speciale pentru întreg personalul medical implicat dar și de respectarea cu stricteţe a procedurilor. Solicităm ca în prima parte a acţiunii de testare sa fie medicii si persoanalul medical, toți pacienții din spitale, alții decât cei purtători de virus, și să se continue cu persoanele vârstnice și vulnerabile urmând ca apoi sa se facă teste simple celorlalți români. De o atentie deosebită vor beneficia localităţile deja vehiculate ca "focare", izolarea fiind imperios necesară. Prin disciplină, capacitate organizatorică și cooperare, vom putea acoperi testarea categoriilor vulnerabile expuse la Covid-19- cadre medicale, armata, politie, jandarmerie, personal al societăţilor care asigură utilităţile sau care lucrează la societăţile de foc continuu.

Partidul Ecologist Român solicită această Ordonanţa Militară pentru că este evident faptul că ne aflam în plin război bacteriologic iar la nivel mondial, singura soluţie care a dat randament (vezi China, Coreea de Sud) a reprezentat-o izolarea totală. Chiar dacă măsura pare dură, ea este vitală astăzi, pentru a identifica suspecţii de coronavirus. Considerăm că această solutie este una viabilă în comparatie cu cea de testare făra criterii a întregii populaţii. Armata, Politia, Jandarmeria si firmele de paza trebuie să ducă la îndeplinire prezenta propunere de Ordonanţă”, se arată într-un comunicat de presă al lui Dănuţ POP, preşedinte PER.