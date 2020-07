PER: Trebuie făcută curățenie în Registrul Partidelor Politice! + O resetare a legislației electorale și a finanțării partidelor politice

Ecologiștii sunt indignați de actuala legislație electorală care a fus în opinia lor la apariție unor cazuri bizare. Registrul Partidelor Politice ar fi plin de partide inactive și care potrivit legii ar trebui de mult radiate și de asemenea de forțe politice fără nici un parlamentar, dar care primesc finanțare de la Bugetul de stat ca și cum ar fi partid parlamentar.

”Bătaia de joc pe banii romanilor atinge noi culmi ale ipocriziei! Finanțarea partidelor politice cu bani de la stat s-a extins și către partide cu zero parlamentari. Și nu, nu trebuie considerat un pas sper concurență egala între partide in sensul acordării unui buget tuturor partidelor neparlamentare, pentru ca vorbim despre o situație unica, iar Registrul partidelor este mult prea stufos pentru ca aleșii poporului sa fie darnici și verticali! Forța națională, partidul gazdă al unor parlamentari dezorientati, in căutarea compatibilității doctrinare, este incasatorul unei sume exorbitante, pe motiv de conjunctură favorabilă. Se demostrează nu doar ca este o idee rea și incorecta, dar și ca aceasta parșivenie maximă ascunde doze de imbecilitate creativ-legislativă! Dedicația financiară pentru Ponta și Pro-România se traduce prin zicala românească: unde dai și unde crapă!

Cred cu tărie ca e nevoie, mai mult ca niciodată de o resetare a legislației electorale și a finanțării partidelor politice, de la aerisirea Registrului partidelor politice prin radierea celor care sunt în afara legii, până la anularea finanțării partidelor parlamentare și chiar interzicerea migrării in timpul mandatului a parlamentarilor. Mai mult, completarea birourilor electorale sa se facă de drept cu partidele care au participat in alegeri și au obținut mandate, nu dacă au parlamentari la momentul constituirii lor, pentru a dubla oamenii in secții pentru partidele mari.

Altfel, unii își împart banii publici, ceilalți se joacă de-a politica iar românii așteaptă schimbarea! Legea trebuie schimbată!”, susține președintele PER, Dănuț Pop, într-un comunicat de presă remis redacției.