PER urechează autoritățile, după ce marile lanțuri de magazine au trecut la raționalizarea produselor

Partidul Ecologist Roman reactioneaza critic la anuntul mai multor magazine din România care au impus limită la cumpărături. Ecologistii readuc in discutie criza alimentara despre care tot vorbesc in ultimii 10 ani, subliniind ca o astfel de limitare a cetatenilor de a cumpara alimente se traduce prin criza produselor la raft si cer, astfel, reactia autoritatilor.

" Se pare ca exista dificultăți în ceea ce privește gestionarea lanțurilor de aprovizionare, dificultati generate de pandemie. Insa, in acest moment nu stie nimeni cand se va incheia! In ultimii ani am vorbit despre criza alimentara si am cerut guvernantilor sa aiba in vedere acest aspect, sa aiba grija de resursele Romaniei.

Din pacate, astazi, oamenii au interdictie de a cumpara un anumit numar de produse de baza ca faina, ulei, zahar etc. Ar trebui sa avem o reactie oficiala si din partea guvernantilor. Asigurarea pe care o dau reprezentanții marilor lanțuri de magazine din România nu este suficienta. Tara noastra dispune de resurse iar demnitarii nostri nu ar trebui decat sa laude productiile mari de cereale si exporturile intracomunitare, care ne situeaza pe primul sau al doilea loc in Uniunea

Europeana. Romanii au nevoie de siguranta alimentara! Au scos producatorii autohtoni din supermarketuri si acum au ajuns sa ne limiteze la cumpararea alimentelor! Sa iasa Cîțu si echipa castigatoare la televizor si sa le vorbeasca romanilor pe aceasta tema. Sa ne spuna si cum au pregatit Romania pentru o posibila criza alimentara, in cazul unei situatii pandemice de durata" a declarat Danut POP, presedintele PER.