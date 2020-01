PER: 'Vinovații să platească spitalizarea și recuperarea copiilor iar autoritățilesă modifice parametrii aceia normali care îi bagă pe elevi în spital!'

"Scandalul deratizarilor de la Școala 133 din Bucuresti și de la Liceul Germandin Arad, reprezintă un motiv în plus de îngrijorare pentru toți parintii din Romania, pe langa absenta autorizatiei ISU ori conditiile rusionase ale toaletelor exterioare, care pun zilnic in pericol viata multor copii din Romania. Este strigator la Cer ca autoritatile să ridice din umeri ăn timp ce copiii nostri ajung la spital! Sunt substantele toxice aprobate de Ministerul Sanătății? Firmele implicate au respectat si folosit produsele intocmai normelor de utilizare? Au mai fost colaborari ale firmelor cu scolile?

Folosirea incorectă a substantelor toxice (cantitati mai mari decat recomandarile normelor de utilizare ale produsului) de catre agentii firmelor care au contract cu primariile sau scolile în cauză, dar si conducerile celor doua unitati de invatamant care nu a considerat necesar ca actiunea de deratizare/igienizare sa se realizeze în vacanta ori cu un weekend înainte, pentru a evita orice risc de expunere a copiilor la contactul cu substante toxice, sunt cauzele care au bagat copii in spital! Simplu! A cui este vina? Școlile sau firmele?

Nu avem cum sa nu ne intrebam cine a permis accesul elevilor in salile de clasa la scurt timp dupa imprăștierea substanțelor otravitoare, desi există un regulament clar și cunoscut? Seara dai cu otrava și dimineața chemi copiii la cursuri? PER cere ca vinovații să-și asume plata tuturor cheltuielilor legate de spitalizarea si recuperarea tuturor elevilor afectati. Mai mult, cerem restabilirea valorilor ce definesc "parametri normali" din moment ce autoritatile ne spun ca masuratorile sunt bune iar copii ajung la spital. Se intelege, deci, ca valorile sunt realizate pentru un adult sanatos din moment ce profesorii nu au patiti nimic", se arată în comunicatul PER.