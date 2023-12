Performanţele anului 2023, premiate la Gala Premiilor Piaţa Financiară

Gala Premiilor Piaţa Financiară, ajunsă la ediţia cu numărul 28, a premiat performanţele anului 2023.

Evenimentul a avut o primă parte care a inclus un mesaj video transmis de Sebastian Burduja, ministrul Energiei, urmat de un periplu geopolitic oferit de prof. univ. dr. Dan Dungaciu şi de tradiţionalul dialog la scenă deschisă între consultanţii George Mucibabici şi Cristian Popa, scrie Agerpres.

În cadrul Galei au fost acordate următoarele premii: Banca Anului - CEC Bank, Bancherul Anului - Omer Tetik, director general Banca Transilvania, Banca Anului, Retail - Raiffeisen Bank, Banca Anului, Corporate - BCR, Banca Anului în Managementul Riscului - BRD Groupe Societe Generale, Banca Anului la categoria Sustenabilitate - Grupul Garanti BBVA, Banca Digitală a Anului - ING Bank, Banca Anului, categoria Neobanking - Revolut, Banca Anului, categoria Educaţie Financiară - BCR, Premiul pentru Performanţă în Educaţia Financiară - proiectele de Educaţie Financiară ale Institutului de Studii Financiare, Banca Anului M&A - Intesa Sanpaolo, Banca Anului, categoria CSR - BRD Group Societe Generale, Premiul de Performanţă, pe parcursul a 30 de ani de activitate - Alpha Bank România, Produsul anului categoria Creditare - FamilySMART, Libra Internet Bank etc.

De asemenea, au mai fost acordate premiile: Produsul bancar al anului Economisire - FlexiPROTECT, de la Exim Banca Românească, Produsul bancar al anului - Creditul pentru achiziţia de terenuri agricole de la Patria Bank, Premiul de Performanţă - Reţeaua de Bănci Cooperatiste Credicoop, Premiul de Excelenţă pentru contribuţia la dezvoltarea programelor guvernamentale - Fondul Român de Contragarantare, Premiul pentru Conciliere şi Educaţie Financiară - Consiliul pentru Soluţionarea Alternativă a Litigiilor Bancare, Best IFN - Provident Financial România, Best in leasing - BCR Leasing, Best in leasing - UniCredit Leasing, Best in leasing - BRD Sogelease, Premiul pentru Implicarea în Comunitate şi Sprijinirea Incluziunii Financiare, Categoria IFN - Provident Financial România, Premiul Special pentru Contribuţia la dezvoltarea Asigurărilor - Mădălin Roşu, CEO Asirom, preşedinte BAAR.

Asigurătorul Anului, categoria Asigurări Generale, a fost desemnată compania Omniasig VIG, iar Asigurătorul Anului, categoria Asigurări de Viaţă - Allianz Ţiriac.

Premiul de performanţă 100 de ani de asigurări a mers la Asirom VIG, premiul de performanţă în 30 de ani de asigurări - Generali Asigurări, Premiul pentru performanţă în 25 de ani de expertiză în asigurări de viaţă - Metropolitan Life.

Alte premii acordate au fost: Produsul Anului în Asigurări - Eurocasa şi PAD de la Generali, Brokerul anului în Asigurări - Marsh Broker, Best In Administrare de Fonduri de pensii private facultative - Raiffeisen Acumulare de la Raiffeisen Bank; Best In Administrare de Fonduri Mutuale - BT Asset Management, Best In fonduri de investiţii - BRD Acţiuni, Best IN în fonduri de investiţii - Certinvest BET Index, Best IN fonduri de investiţii - BT Clasic de la BT Asset Management, Best In fonduri de investiţii - Erste Bond Flexible RON, de la Erste AM, Best in Capital Market - Transilvania Investments, Best in Capital Market - Transport Trade Services - TTS, Best in Business, Compania anului în Real Estate - One United Properties, Best in Business, Compania anului în construcţii - SC Construcţii Erbaşu, Best in Business, Compania Anului în avocatură - Muşat & Asociaţii, Best in Business - Romaqua Group Borsec, Best in Business - Astra Vagoane Călători Arad şi Premiul pentru Sustenabilitate la categoria Business - Enten Systems şi Patria Credit.