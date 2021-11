Pericol semnalat de ISU - Uşile unei secții ATI COVID, mai înguste decât paturile pentru că nu s-a respectat proiectul

Inspectorul şef al ISU Brăila, colonel Cristian Ion, a declarat miercuri, în conferinţă de presă, că situaţia de la Secţia de Terapie Intensivă COVID a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU), unde uşile saloanelor sunt mai înguste decât paturile în care se află pacienţii, este generată de faptul că nu a fost respectat proiectul de realizare a acestei secţii, potrivit Agerpres.

Cristian Ion a explicat că proiectul de construire a acestei noi secţii de ATI pediatrie, în care se află în prezent, cu statut de provizorat, secţia ATI COVID adulţi, prevedea ca uşile saloanelor să aibă o deschidere de 100 centimetri, iar în realitate deschiderea este de doar 86 centimetri, insuficientă pentru a putea intra o targă pentru adulţi care are dimensiunea de 97 centimetri.

"În proiect dimensiunea uşilor este de 100 centimetri, iar în realitate ea este de 86 centimetri. O targă pentru adulţi are dimensiunea de 97 centimetri. În documentaţia proiectului, pe planşele care ne-au fost prezentate şi pentru care noi ne-am dat avizul, sunt prevăzute dimensiuni de 100 centimetri. Noi cerem respectarea proiectului pe care l-am avizat. Indiferent dacă secţia ATI era pentru copii sau pentru adulţi, dimensiunea uşilor trebuia să fie de 100 centimetri. Din punctul nostru de vedere, pe legislaţia pe care o avem, nu se îndeplinesc condiţiile pentru funcţionarea exactă a secţiei cu destinaţia pe care o are acum", a declarat col. Cristian Ion.Şeful ISU Brăila a precizat că din punct de vedere al instalaţiilor existente în secţia de Terapie Intensivă COVID a Spitalului Judeţean de Urgenţă, "beneficiem de o clădire nouă, cu instalaţii electrice noi, cu instalaţii de oxigen la fel de noi, care în mod normal ar trebui să fie sigure din acest punct de vedere şi nu ar trebui să creeze probleme". El a adăugat că ISU verifică zilnic, din trei în trei ore, concentraţia de oxigen din cadrul secţiei şi că spitalul măsoară concentraţia de oxigen la 1,5 ore după plecarea angajaţilor ISU."Spitalul Judeţean ne informează referitor la situaţia sectorului ATI COVID următoarele aspecte: sectorul este format din şase saloane cu câte două paturi fiecare, permanent sunt câte două persoane prezente care supraveghează pacienţii, instalaţia de detecţie/semnalizare este funcţională, s-au achiziţionat 25 de detectoare mobile de oxigen, câte unul pentru fiecare sector cu risc din spital şi a fost instruit personalul pentru utilizare; se monitorizează concentraţia de oxigen de trei ori pe zi în plus faţă de verificarea pe care o efectuează ISU la trei ore; s-a asigurat o targă în imediata apropiere a sectorului pentru evacuarea de urgenţă a pacienţilor în caz de incendiu, a doua targă este în curs de achiziţionare; personalul a fost instruit privind modul de evacuare a pacienţilor, avem în vedere posiblitatea de demontare a tocurilor de uşă pentru a lărgi calea de acces, dar acest lucru nu se poate face cu pacienţi internaţi; în acest moment, s-au îndepărtat uşile şi saloanele sunt permanent ventilate pe golul de uşă existent şi pe geam", a mai spus col. Ion, citind dintr-o adresă trimisă ISU de către Spitalul Judeţean.Referitor la soluţia conducerii Spitalului Judeţean privind evacuarea pacienţilor cu targa din secţia de Terapie Intensivă COVID a SJU Brăila în cazul unui incendiu, Instituţia Prefectului Judeţul Brăila a transmis miercuri un comunicat de presă în care precizează că "soluţia propusă nu este eficientă pentru asigurarea fluxului de evacuare"."Instituţia Prefectului Judeţul Brăila solicită, în regim de urgenţă, remedierea neregulilor descoperite la Secţia Anestezie Terapie Intensivă COVID a Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila şi atrage atenţia conducerii unităţii spitaliceşti că soluţia de evacuare a pacienţilor identificată de managerul Delia Râşnoveanu în cazul declanşării unui incendiu, cu ajutorul unei tărgi de dimensiuni mai mici, de 60 de centimetri lăţime, pe care poate fi aşezat un bolnav, cu tub de oxigen şi stativ, nu este eficientă pentru asigurarea fluxului de evacuare. Precizăm că deficienţele constatate de către personalul operativ şi paramedical din cadrul ISU Dunărea Brăila sunt la uşile celor şase saloane de la ATI COVID, care sunt neconforme din punct de vedere al dimensiunii paturilor. Menţionăm că, urmare a unui răspuns transmis astăzi de Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila, Instituţiei Prefectului Judeţul Brăila i se aduce la cunoştinţă faptul că evacuarea pacienţilor din secţia ATI COVID, aflată la etajul III al clădirii, în pavilionul E, la Cardiologie-Pediatrie, unde 'uşile de acces ale saloanelor sunt calibrate pentru mobilier pediatric, dar sunt dotate cu mobilier pentru adulţi, respectiv cu paturi ATI mobile', se face doar cu ajutorul unei tărgi mobile, din dotarea secţiei", se arată în comunicatul Prefecturii.În ceea ce priveşte personalul disponibil pentru procedura de evacuare, în informarea transmisă Prefecturii de Spitalul Judeţean se arată că, pe schimbul de zi, sunt şapte angajaţi, respectiv un medic, patru asistente şi două persoane încadrate ca personal auxiliar, iar pe schimbul de noapte sunt şase angajaţi, respectiv un medic, trei asistente şi două persoane la personal auxiliar."Referitor la deficienţele constatate de către ISU Brăila, în informarea pusă la dispoziţie de către reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila se face precizarea că 'începând cu data de 12.10.2021, ISU Brăila efectuează acţiuni de recunoaştere/verificări la secţia ATI COVID cu o frecvenţă de trei ore, iar toate neregulile constatate în procesele verbale de control au fost remediate în timpul controalelor sau în perioada imediat următoare', informaţie confirmată parţial la nivelul ISU Brăila, având în vedere că accesul în saloanele ATI COVID este în continuare neconform cu dimensiunea paturilor", se mai arată în comunicatul Prefecturii.Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Brăila, Francisk Chiriac, a declarat marţi că s-a ajuns în această situaţie deoarece, din lipsă de spaţii adecvate, s-a decis ca secţia de Terapie Intensivă COVID adulţi să funcţioneze în secţia nou-înfiinţată de Terapie Intensivă pentru copii a SJU, "care era prevăzută cu uşi de acces cu 10 centimetri mai mici decât cele pentru adulţi"."Tot planul acestei clădiri a fost făcut pentru secţie ATI copii. Diferenţa este de 10 centimetri faţă de uşile de acces în ATI adulţi. Acum sunt acolo paturi de ATI adulţi, care sunt puţin mai late decât paturile ATI de copii. Ele au intrat goale acolo, un pic înclinate, ca să încapă pe uşi. Dar secţia ATI COVID adulţi de aici a fost dată în folosinţă cu avizul Direcţiei de Sănătate Publică şi al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, care abia acum a semnalat că ar fi o problemă cu uşile. Secţia a funcţionat până acum fără niciun fel de probleme în valul unu, valul doi, valul trei şi funcţionează şi acum, în valul patru. Acest spaţiu este dotat corespunzător cu prize de oxigen şi cu tot ce este necesar pentru terapie intensivă. În momentul în care au început controalele după tragedia de la Spitalul Constanţa şi s-a luat decizia ca ISU să facă controale să monitorizeze nivelul de oxigen din camerele respective, cei de la ISU au început să măsoare şi uşile şi au ajuns la concluzia că paturile sunt mai late decât uşile şi trebuie găsită o soluţie. (...) Eu cred că o variantă ar fi, dacă secţia ATI se mai goleşte, şi vom avea unu-doi pacienţi, să modificăm structura uşilor, să se poată ieşi cu targa de adulţi. Acum e complicat să intrăm acolo, pentru că deranjăm pacienţii şi stăm cu inima cât un purice, Doamne fereşte să nu se întâmple nimic", a declarat Chiriac.Secţia de Terapie Intensivă COVID a SJU Brăila funcţionează în prezent la capacitate maximă, cu 12 pacienţi, dintre care patru sunt intubaţi.