Pericolul din spatele jocurilor video spam care au invadat reclamele sociale

Reclamele lor atrag atenția pe toate rețelele de socializare, pentru ca, odată descărcate, să se dovedească a fi altele. Acestea sunt jocurile mobile supranumite "fakes", devenite acum un fenomen periculos.

Un turn de distrus. Mulți inamici de învins. Pe capetele lor, numere mici care atestă nivelul lor de putere. Nimic de care să vă faceți griji: simple calcule sunt suficiente pentru a face să avanseze eroul protagonist și să elibereze ecranul. Așa arată Hero Wars: Alliance, unul dintre multele jocuri pentru mobil a căror publicitate a invadat probabil toate rețelele de socializare în ultimul an. Un adevărat bombardament, care a determinat milioane de utilizatori să descarce titlurile în cauză, doar pentru a descoperi că acestea nu erau aceleași cu cele prezentate în reclamă.

Aceste jocuri mobile se prezintă cu o grafică de un anumit nivel și un gameplay atrăgător. Nu este o coincidență faptul că multe reclame, cum ar fi cele ale clonelor Lumber Empire, urmăresc să declanșeze în privitor o anumită satisfacție vizuală, la fel ca cele care urmăresc paginile de curățare a covoarelor. Altele, pe de altă parte, stimulează un sentiment de provocare, deoarece, în trailerul video, jucătorul nu reușește să treacă nivelul cerut, făcându-l pe utilizator să se gândească "pot să o fac".

Piața jocurilor false a invadat rețelele sociale

Realitatea, însă, este cu totul alta, întrucât, odată descărcate, aceste jocuri pentru mobil se dovedesc a fi neatractive din punct de vedere estetic, inspirate în mod evident de alte jocuri de succes, precum Candy Crush, ale căror mecanisme nu reflectă deloc cele prezentate în videoclipul publicitar. Este dificil să te informezi corect în prealabil: se poate întâmpla ca unele dintre aceste jocuri să fie promovate de creatori de conținut sponsorizați de companiile care le dezvoltă.

Cantitatea masivă de jocuri similare a făcut ca pe internet să se vorbească despre jocuri "false", adică titluri false determinate de reclame înșelătoare. Cu toate acestea, în ciuda amplorii fenomenului, nu s-a stârnit nicio revoltă, probabil pentru că este vorba despre titluri descărcate gratuit. Este bine de știut, totuși, că acestea conțin publicitate în interiorul lor, precum și partajarea datelor utilizatorilor cu terțe părți. Există și cazuri de mecanici pay-to-win, adică plăți pentru a debloca power-up-uri necesare pentru a avansa. Stratagemele inteligente de monetizare caracterizează piața mobilă.

Între timp, fenomenul jocurilor false a devenit un meme, apoi un joc video real. În iulie 2023, studioul japonez de dezvoltare MonkeyCraft a lansat o colecție de mini-jocuri inspirate din reclamele pentru jocurile menționate mai sus, intitulate ironic Yeah! You Want "Those Games", Right? Așa că poftim! Acum, hai să vedem cum le ștergi!", tradus în "Da! Vrei să încerci "Jocurile alea de acolo", nu-i așa? Uite-le aici! Acum hai să vedem cum le elimini!", potrivit FanPage.

Piața jocurilor pe mobil, imensă

Astăzi, aceste jocuri încă există, au sute de milioane de descărcări și recenzii pozitive. Ele au fost supuse unor modificări - Hero Wars apare sub numele Alliance - și nu se mai bazează pe reclame invazive care induc în eroare. Aceasta nu înseamnă că fenomenul s-a oprit: jocurile false continuă să populeze magazinele și să capteze noi audiențe cu rafale de publicitate socială. Acest lucru se datorează faptului că publicul pe care îl pot atinge este gigantic. Spre deosebire de jocurile video pe console și PC-uri, care traversează o perioadă de criză majoră, jocurile pe mobil sunt animate de o creștere progresivă. Potrivit Statista, piața jocurilor video pe mobil valorează 98,74 miliarde de dolari la nivel global, cu o creștere prognozată de 7%.

Aceste cifre nu ar trebui să fie o surpriză. Spre deosebire de piața consolelor și a PC-urilor, piața telefoanelor mobile se bazează pe o platformă indispensabilă în societatea actuală: smartphone-ul. Din acest motiv, jocurile pentru telefoane mobile vizează publicul de masă, nu nișele tradiționale de entuziaști. Pentru a realiza acest lucru, acestea oferă experiențe de joc simple, imediate, plăcute ochiului și cu impact redus asupra bateriei telefonului, deoarece scopul este de a permite utilizatorului să treacă unul dintre momentele de inactivitate ale zilei.