Persoanele din categorii defavorizate, afectate în această perioadă, primesc drept DONAŢIE 20 de tone de alimente de la MAM Bricolaj

MAM Bricolaj, companie românească din industria de bricolaj, donează în această perioadă 10 tone de cartofi şi 10 tone de ceapă către persoanele din categorii defavorizate afectate în această perioadă, potrivit unui comunicat de presă, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, alimentele au ajuns în mai multe centre de plasament din ţară, la asociaţii şi organizaţii non-guvernamentale care au în grijă copii, bătrâni sau adulţi din categorii defavorizate.Pentru a veni în sprijinul categoriilor sociale care au nevoie de ajutor în perioada de criză, MAM Bricolaj a decis să se implice oferind alimente. Selecţia categoriilor de persoane cărora le oferă sprijin a fost făcută în funcţie de gradul de vulnerabilitate sau imposibilitatea de a se descurca singuri, cum sunt copiii din centrele de plasament, bătrânii din centre pentru vârstnici sau adulţi din grupuri defavorizate care mănâncă la cantine sociale. Întreaga acţiune a fost reunită sub două hashtag-uri: #acuMAMimplicat şi #acuMAMajutat."Suntem de părere că este esenţial ca ajutorul să vină atunci când este cea mai mare nevoie de el şi, pentru că perioada pe care o traversăm este una dificilă, am decis să ne implicăm. Ne dăm seama că acum, poate mai mult ca oricând, au mare nevoie de noi persoanele care nu se pot descurca singure, de aceea am ales să donăm alimente către câteva organizaţii care ştim că au în grijă copii, bătrâni sau adulţi cărora le este greu. Vrem să dăm o mână de ajutor cum putem şi să arătăm că implicarea tuturor ne ajută să trecem cu bine împreună peste această perioadă", a spus Cristian Găvan, fondator MAM Bricolaj.

Citește și: Grecia devine un model de gestionare a epidemiei COVID-19



În total, mai mult de 10 organizaţii au primit alimente din partea MAM Bricolaj, printre care Organizaţia Umanitară Concordia, Asociaţia Taxiul cu Bomboane, Asociaţia Carusel, Asociaţia Pro Vita aflată în Parohia Valea Plopului şi care are grijă de 450 de copii, Asociaţia Mana Cerească, din Parohia Lada, judeţul Teleorman, care are în grijă un orfelinat cu peste 100 de copii şi două cantine sociale din zonă, dar şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti care supervizează cantine sociale din toate sectoarele şi trei case de bătrâni din Capitală.



Mai mult, MAM Bricolaj s-a alăturat campaniei 'Împreună, împotriva Covid-19' organizată de restaurantul Red Angus Steakhouse, prin intermediul căreia primeşte prânzul zilnic în perioada de criză personalul medical din spitalele din Bucureşti destinate pacienţilor infectaţi cu COVID-19. Astfel, către această unitate au fost direcţionate aproximativ 400 de kilograme de cartofi şi 70 de kilograme de ceapă.



MAM Bricolaj este singurul furnizor cu autoservire din domeniul bricolajului în România. Magazinul are peste 10.000 de produse în stoc şi cea mai complexă gamă. Din 2013, MAM Bricolaj organizează şi cursul 'Şcoala de Mobilă' cu scopul de a instrui meseriaşii din domeniu cu privire la noile sisteme apărute. Acesta se adresează şi pasionaţilor de mobilă care vor să înveţe mai mult. Durata cursului este de 3 luni.