Peste 100 de militari columbieni implicaţi în abuzuri sexuale cu minori, potrivit armatei

Cel puţin 118 membri ai armatei columbiene fac obiectul unei anchete din 2016 pentru presupusă implicare în abuzuri sexuale împotriva minorilor, a declarat miercuri şeful forţelor armate terestre, în urma unui scandal răsunător privind violuri colective împotriva a două tinere indigene de către soldaţi, relatează Reuters şi AFP.

"Cu durere, vreau să-i informez pe toţi columbienii că până în prezent - potrivit unei verificări detaliate pe care am efectuat-o din 2016 - avem 118 militari implicaţi în presupuse cazuri de acte sexuale abuzive şi violente împotriva minorilor", a afirmat generalul Eduardo Zapatero într-o conferinţă de presă virtuală, potrivit agerpres.ro.

Parchetul şi armata, conform acestuia, anchetează toate cazurile pentru a stabili acţiunile penale, disciplinare şi administrative ce urmează să fie luate.

Dintre cei 118 soldaţi şi ofiţeri, 45 au fost concediaţi, în timp ce alţi 75 constituie obiectul unei anchete penale şi disciplinare, efectuate de procurorul general şi biroul procurorului, a indicat el.

Armata are "toleranţă zero" pentru abuzuri sexuale comise de membrii săi, a afirmat Zapatero, care a făcut aceste declaraţii sub presiunea unui scandal legat de violuri comise de militari împotriva unor minore indigene, ceea ce a dus la ample manifestaţii de protest în Columbia.

Şapte militari au fost arestaţi săptămâna trecută pentru presupuse abuzuri sexuale asupra unei minore indigene din provincia Risaralda. Toţi cei şapte şi trei dintre superiorii lor au fost concediaţi, în timp ce doi ofiţeri superiori au fost relocaţi.

Un alt caz este cel al unei minore care ar fi fost agresată sexual de mai mulţi militari care au sechestrat-o timp de mai multe zile într-un perimetru al armatei în junglă în provincia Guaviare fără apă şi hrană.

Zapatero a negat un efort sistematic de a proteja membrii armatei implicaţi în acte de violenţă sexuală împotriva minorilor şi a spus că toţi militarii primesc instruire privind drepturile omului.

"Niciun militar columbian nu este instruit în cadrul instituţiei pentru a ataca drepturile băieţilor, fetelor sau adolescenţilor", a spus el. "Nu voi tolera niciun tip de conduită care se îndepărtează de principiile etice, valorile morale şi obiceiurile bune", a spus Zapatero.

Şeful armatei terestre a deplâns aceste abuzuri şi a afirmat că este vorba de "comportamente individuale" şi nu "sistematice" în cadrul forţelor armate.

Armata columbiană, cu un efectiv de 240.000 de militari, luptă împotriva gherilelor de stânga şi a bandelor criminale fondate de foşti membri ai grupărilor paramilitare de dreapta.

De mult timp, armata este acuzată de victime şi de grupuri de apărare a drepturilor omului de încălcarea acestor drepturi în cursul celor peste cinci decenii de conflict intern în Columbia.

Guvernul preşedintelui de dreapta Ivan Duque a respins aceste crime, denunţate la o săptămână după ce parlamentul a votat pentru o reformă constituţională permiţând condamnarea la închisoare pe viaţă a violatorilor şi ucigaşilor de copii şi adolescenţi sub 14 ani.

Această sentinţă nu poate fi aplicată retroactiv în cazul militarilor respectivi, întrucât legea nu a fost încă promulgată, potrivit avocaţilor.

Peste 22.000 de minori sub 18 ani au fost victime ale delictelor sexuale, iar 708 au fost ucişi anul trecut în Columbia, conform statisticilor autorităţii medico-legale.