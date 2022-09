Peste 12.000 de români din 63 oraşe ale ţării au luat parte la campania 'România Schimbă PET-ul cu biletul'

Peste 12.000 români din 63 oraşe ale ţării au luat parte vineri, 16 septembrie, la cea mai amplă campanie naţională "România Schimbă PET-ul cu biletul", care promovează călătoriile cu transportul public în schimbul colectării separate a deşeurilor, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES.

Conform sursei citate, locuitorii oraşelor în care a avut loc campania s-au mobilizat exemplar şi au colectat 87.000 de deşeuri, contribuind la dezvoltarea unor oraşe mai curate şi a unui mediu mai sănătos, prin implicare şi responsabilitate.

"Campania dezvoltată de asociaţia Act for Tomorrow şi Kaufland România, cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în cadrul programului naţional Vinerea Verde, s-a desfăşurat în parcările magazinelor Kaufland din ţară, iar cei dornici să participe au adus 5 deşeuri (PET-uri, doze de aluminiu, sticlă) şi le-au introdus în automatele de colectare separată puse la dispoziţie de Kaufland România", se menţionează în comunicat, potrivit Agerpres.

În urma acestui proces, pentru cei ce au colectat deşeurile separat, automatele au eliberat un cupon în baza căruia au primit biletul de autobuz cu două călătorii sau valabil 24 de ore, în funcţie de specificul fiecărui oraş, de la voluntarii prezenţi la fiecare punct de colectare.

Campania desfăşurată în cadrul Săptămânii Europene a Mobilităţii a fost lansată vineri, 16 septembrie, la Bucureşti, în prezenţa Secretarului de Stat, Dan Chira din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a mobilizat 32 de instituţii publice din ţară, Primării, Consilii Judeţene, Societăţi de Transport Local, Direcţii Judeţene de Sport şi Tineret, să se alăture ca parteneri şi să sprijine campania la nivel local. Mai mult decât atât, 13 primari, viceprimari sau city manageri au ales ca vineri, 16 septembrie, să se alăture şi fizic campaniei, călătorind cu transportul public în schimbul deşeurilor pentru a da un exemplu locuitorilor din oraşele lor.

Totodată, campania a mobilizat 46 de ONG-uri locale şi peste 200 de voluntari care s-au alăturat campaniei şi au sprijinit implentarea acesteia în oraşele în care a fost desfăşurată.

"Schimbă PET-ul cu biletul este prima campanie din România care a introdus plata cu deşeurile pentru transportul public, aceasta având ca prinicipale obiective încurajarea folosirii transportului public, accesibilizarea acestuia şi promovarea colectării separate a deşeurilor, care vor fi ulterior transformate în noi resurse", precizează sursa citată.

Extinderea campaniei a fost posibilă deoarece, începând cu 1 septembrie 2021, toate magazinele Kaufland din ţară dispun de infrastructuri de reciclare de tip self-service pentru trei tipuri de ambalaje: PET-uri (cu volum de până la 3 litri), sticlă şi doze de aluminiu (cu volum de până la 1 litru), compania devenind astfel primul retailer din România care oferă o reţea de automate de reciclare la nivel naţional.

În plus, în cadrul campaniei "Să reciclezi e mai uşor decât crezi", toţi consumatorii care adoptă un comportament ecologic primesc cupoane de 10% reducere la fiecare 5 ambalaje colectate, pentru o anumită categorie de produse ce se actualizează lunar cu sprijinul furnizorilor.

În perioada 14-20 septembrie 2022 a fost oferită 10% reducere pentru toată categoria de sucuri necarbonatate. Toate PET-urile colectate în cadrul campaniei vor fi transmise către fabricile de reciclare, unde vor fi transformate în noi materiale.

Organizatorii campaniei îşi propun să continue campania şi anul viitor şi să ofere locuitorilor din cât mai multe oraşe din ţară şansa de a îşi aduce contribuţia la diminuarea poluării urbane.

În acest sens, primăriile din ţară sunt invitate să adopte această campanie inedită, oferindu-şi sprijinul pentru replicarea ei în cât mai multe municipalităţi, astfel încât un număr cât mai mare de români să se poată bucura de un mediu mai sănătos.

Campanii similare au fost desfăşurate şi în alte mari oraşe din lume şi au avut rezultate extrem de bune: Roma (Italia), Istanbul (Turcia), Beijing (China), Surabaya (Indonezia). De exemplu, în Istanbul, în primul an al campaniei au fost colectate 4.1 milioane de PET-uri, echivalentul a 75.000 kg de plastic.

Mai mult decât atât, în ultimul an numeroase state din Europa au început să ia măsuri în vederea accesibilizării transportului public, acestea având atât obiective sociale, cât şi de mediu. De exemplu, proiectul pilot al biletelor de 9 euro pentru transport public implementat de Germania pentru 3 luni a fost un succes, 52 milioane de persoane achiziţionând biletul. Potrivit unui sondaj VDV, 15% din utilizatorii abonamentului au declarat că fără preţul special nu ar fi călătorit aşa cum au făcut-o.

De asemenea, la nivelul impactului asupra mediului programul a generat o reducere de 1.8 milioane de tone a emisiilor de CO2, iar poluarea aerului a scăzut cu 7%. Urmând exemplul Germaniei, din 1 septembrie Spania a lansat un program de gratuitate pentru trenurile locale şi regionale.

"Ne bucurăm extrem de mult că alături de Kaufland România, Ministerul Mediului şi partenerii noştri de la nivel local, am reuşit să mobilizăm o ţară întreagă să se alăture acestei campanii inedite care a introdus plata cu deşeurile pentru transportul public. "Schimbă PET-ul cu biletul" este o campanie unică în România, o campanie care propune o soluţie inovatoare pentru două dintre cele mai presante probleme cu care se confruntă oraşele noastre: poluarea generată de trafic şi colectarea separată şi reciclarea deşeurilor. Alături de partenerii noştri, pe parcursul anului viitor, asociaţia noastră va continua demersurile pentru a transformă această campanie într-un proiect permanent în cât mai multe oraşe din ţară", a declarat Andrei Coşuleanu, Preşedintele Asociaţiei Act for Tomorrow.

La rândul său, Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România a menţionat că România are nevoie de astfel de iniţiative care să sprijine construirea unor oraşe verzi şi curate, prin implicarea directă a locuitorilor.

"Kaufland România investeşte constant în noi soluţii sustenabile, prin care să putem contribui la protejarea mediului şi prin care să putem oferi comunităţilor locale soluţii concrete prin care să prevină şi să combată poluarea cu deşeuri la nivelul oraşelor. Ne bucurăm că am putut pune la dispoziţia acestei campanii strategice pentru noi, dezvoltată alături de partenerii noştri de la Asociaţia Act for Tomorrow, infrastructura de colectare a deşeurilor disponibilă în toate magazinele Kaufland din ţară. În acest mod, pe lângă oferirea unei soluţii reale pentru colectarea şi reciclarea deşeurilor, am reuşit şi să încurajăm utilizarea mijloacelor de transport în comun. România are nevoie de astfel de iniţiative care să sprijine construirea unor oraşe verzi şi curate, prin implicarea directă a locuitorilor", a declarat Katharina Scheidereiter.

Campania "Schimbă PET-ul cu biletul" s-a bucurat în ultimii 2 ani de un real succes în rândul locuitorilor din Constanţa, Craiova, Iaşi, Timişoara, Buzău, Galaţi, Sibiu, Oradea şi Baia Mare, peste 6.700 de persoane participând la campanie. Aceştia s-au mobilizat exemplar şi au colectat peste 3.300 kg deşeuri, oferind un răspuns pozitiv şi contribuind la dezvoltarea unor oraşe mai curate, prin implicare şi responsabilitate. În 2021, Campania "Schimbă PET-ul cu biletul" a câştigat locul I, la categoria mediu, în cadrul Romanian PR Awards, cea mai importantă competiţie de PR din România.

Totodată, campania face parte şi din Programul Naţional Vinerea Verde, lansat de Ministerul Mediului, o iniţiativă menită să reducă poluarea cauzată de transportul cu maşinile personale în marile oraşe, prin care toţi cetăţenii sunt încurajaţi să utilizeze transportul alternativ pentru deplasarea la şi de la serviciu.