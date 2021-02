Peste 150 de artişti cer demisia preşedintelui Consiliului de administraţie al Muzeul de Artă Modernă din New York din cauza legăturilor cu Jeffrey Epstein

Mai mult de 150 de artişti, între care fotografi, pictori şi regizori, cer prin intermediul unei petiţii demisia lui Leon Black, preşedintele Consiliului de administraţie al MoMA (Muzeul de Artă Modernă) din New York, din cauza legăturilor lui strânse cu Jeffrey Epstein, acuzat de agresiuni sexuale cu minori şi găsit mort în închisoare în 2019, potrivit Le Figaro, informează News.ro.

Printre semnatari se află fotografa Nan Goldin, artiştii contemporani Andrea Fraser şi Xaviera Simmons sau regizoarea Hito Steyrel, artistul plastic Michael Rakowitz, dar şi numeroase organizaţii precum mişcarea Decolonize This Place şi asociaţia MoMA Divest.

Dacă cererea lor rămâne fără răspuns, sculptorul şi activistul chinez Ai Weiwei, de asemenea semnatar al petiţiei, a precizat că va solicita Muzeului de Artă Modernă să retragă operele sale din colecţie.

Această cerere vine după difuzarea unui raport la finalul lunii ianuarie de un cabinet juridic, comandat de Consiliul de administraţie al Apollo Global Management, al cărui director general este tot Leon Black. Bilanţul a indicat că investitorul a plătit 158 de milioane de dolari onorariu lui Jeffrey Epstein între 2012 şi 2017, atunci când acesta din urmă era deja condamnat pentru că a recurs la prostituţie cu minore.

Epstein îl consilia pe Black în chestiuni de transfer de proprietate, de succesiune, în probleme fiscale, precum şi în privinţa vastei sale colecţii de artă.

Serviciile lui Jeffrey Epstein i-ar fi permis miliardarului în vârstă de 69 de ani să economisească aproape 2 miliarde de dolari din taxe.

Ca urmare a acestor dezvăluiri, Leon Black a anunţat că intenţionează să demisioneze de la Apollo. Dar nu are nicio intenţie de a părăsi postul de la MoMa. Potrivit informaţiilor The New York Times, el a trimis un mesaj echipei, săptămâna trecută: "Sunt nerăbdător să vă întâlnesc la şedinţa din februarie".

Vestea a fost o lovitură pentru lumea artistică. "În calitate de artişti şi artizani, susţinem retragerea lui Leon Black din Consiliul de administraţie al MoMA", au scris cei 157 în petiţie. Ei cred că demisia înseamnă "strict minim", având în vedere gravitatea faptelor care i se reproşează. "Dincolo de retragerea sa, trebuie să ne gândim serios şi colectiv asupra modului în care arta se încadrează în structurile de opresiune, cu scopul de a nu avea aceleaşi conversaţii iar şi iar, cu alţi membri ai Consiliului de administraţie", eplică ei, amintind de datoria artei, a muzeelor şi altor instituţii de artă este de a schimba lumea prin modele alternative şi aboliţioniste.