Peste 25.000 de arbori au fost rupţi în Pădurea Ceala din Arad, în urma furtunii din iunie 2017, echivalent cu lemnul exploatat în trei decenii

Raportul final privind pagubele produse de furtuna din 23 iunie 2017 în Pădurea Ceala, aflată la marginea municipiului Arad şi care este o zonă protejată, arată că peste 25.000 de arbori au fost rupţi, echivalentul masei lemnoase exploatate timp de trei decenii. Autorităţile spun că 39 de hectare au dispărut complet, reprezentând goluri în pădure, fiind cel mai mare dezastru înregistrat în acest loc în istoria cunoscută.

Şeful Direcţiei Silvice Arad, Teodor Ţigan, a declarat, luni, pentru News.ro, că a fost finalizat raportul privind pagubele provocate de furtuna din 23 iunie 2017 în Pădurea Ceala, de la marginea municipiului Arad, distrugerile fiind de opt ori mai mari decât cele estimate iniţial.

În primele zile după producerea furtunii, autorităţile silvice estimau că 3.000 de copaci au fost rupţi total sau parţial de vijelie, însă în timpul cercetărilor din teren s-a constatat că distrugerile au o amploare mult mai mare, anunță News.ro.

”În această perioadă curăţăm pădurea de copacii rupţi, iar la încheierea numărătorii am ajuns la peste 25.000 de arbori. Este vorba de cel mai mare dezastru produs în Pădurea Ceala. Am măsurat suprafeţele calamitate şi am constatat că 39 de hectare reprezintă acum goluri în pădure”, a spus Teodor Ţigan.

Conform sursei citate, în mod obişnuit într-o pădure de 600 de hectare, cât este cea de la marginea Aradului, se exploatează anual 2500 de metri cubi de lemn, însă masa lemnoasă rezultată prin ruperea arborilor este de peste 16.500 metri cubi, adică de peste şase ori mai mult. În cazul Pădurii Ceala, care face parte dintr-o arie protejată, cantitatea de lemn care este recuperată în această perioadă este echivalentă cu masa lemnoasă exploatată în trei decenii.

O parte din masa lemnoasă rezultată din distrugerile cauzate de furtună a fost vândută la licitaţie, fiind extrasă din pădure de mai multe firme. Preţul mediu obţinut de Direcţia Silvică este de 350 de lei pe metru cub, cel mai mare preţ fiind de 800 de lei pe metru cub, în cazul lemnului de calitate superioară. S-au obţinut astfel aproximativ 2.000.000 de lei, bani care vor fi vărsaţi la bugetul statului după scăderea cheltuielilor Direcţiei Silvice Arad.

Restul de peste 10.000 de metri cubi vor fi exploataţi de Direcţia Silvică, o mare parte din cantitate reprezentând lemne de foc pentru populaţie.

Teodor Ţigan a declarat că în toamnă va începe o amplă campanie de împădurire, care va dura până în primăvara anului 2019, timp în care la Ceala vor fi plantaţi aproximativ 200.000 de puieţi de stejar, frasin şi nuc.

Pădurea Ceala are o suprafaţă de 1600 de hectare, din care aproximativ 600 se află la marginea municipiului Arad, unde a avut loc furtuna.

Pădurea face parte din aria protejată Parcul Natural Lunca Mureşului, care se întinde pe 17.000 de hectare, de-a lungul râului Mureş, până la frontiera cu Ungaria.

Furtuna din 23 iunie 2017 a afectat municipiul Arad şi mai multe zone din judeţ, provocând distrugeri importante. Numeroase clădiri au fost avariate, zeci de maşini au fost distruse de copaci rupţi, unele drumuri au fost blocate câteva ore de copaci, iar zeci de mii de gospodării au rămas fără electricitate. Pe autostrada A1 au fost răsturnate de rafale două TIR-uri şi un microbuz, iar alte vehicule au fost răsturnate pe drumuri naţionale şi judeţene.