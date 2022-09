Peste 25 de evenimente, programate în nouă zile dedicate fotografiei şi educaţiei vizuale, se vor regăsi pe agenda celei de-a VII-a ediţii a Bucharest Photofest

Peste 25 de evenimente, programate în nouă zile dedicate fotografiei şi educaţiei vizuale, propuse de invitaţi speciali din Indonesia, UK, SUA, Grecia, Islanda, Japonia, Ungaria, Italia, se vor regăsi pe agenda celei de-a VII-a ediţii a Bucharest Photofest.

Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, ediţia de anul acesta se desfăşoară de sâmbătă şi până pe 9 octombrie în mai multe spaţii din Bucureşti şi reuneşte expoziţii, proiecţii de film, discuţii şi dezbateri, ateliere practice, proiecţii şi instalaţii video, dar şi concerte live, reunite sub tema "Trust/Încredere".

"Ediţia de anul acesta pune accentul pe multă interacţiune, exemple în acest sens sunt atelierele practice despre fotografie, dar şi despre videografie, plimbările în oraş pentru fotografie urbană şi, mai ales, în prima zi de festival un eveniment special are loc la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică 'I.L. Caragiale' din Bucureşti intitulat 'Perspective şi imagini în medium format şi large format' şi susţinut de profesori ai universităţii de la secţia fotografie. Suntem alături şi de copiii refugiaţi din Ucraina, iar alături de Salvaţi Copiii România avem incluse în program evenimente dedicate acestora", precizează organizatorii.

La această ediţie unul dintre invitaţii de marcă este artistul Sigurethur Olafur Sigurethsson (Islanda) care va susţine o prezentare despre activitatea sa de fotojurnalist şi bogata sa experienţă în zona fotografiei documentare, potrivit Agerpres.

Printre evenimentele din agenda acestui an numără atât expoziţiile de neratat "The land of the sea" - Irene Barlian (Indonezia), "Rewired" - Felicia Simion (România), "Dispatches from Malawi" - Danilo Arenas (Japonia), "Greece's Dirty Secret" - Anna Pantelia (Grecia), "Emotions" - Rareş Beşliu (România), cât şi prezentările şi poveştile semnate de Radu Diaconescu, Adrian şi Roxana Cârmaciu, Alin Anghelovici.

O serie de prelegeri vor fi susţinute de specialiştii, curatorii şi fotografii italieni Alessandra Capodacqua, Donata Pizzi, Steve Bisson cu titlul "Empowering the Female Gaze. Italian Women Photographers from the Collezione Donata Pizzi, 1965-2022".

Toate evenimentele din program sunt cu intrare liberă pentru public, iar participarea la ateliere se realizează pe bază de înscriere.

Programul complet se găseşte pe: www.bucharestphotofest.ro sau www.fb.com/bucharestphotofest.

Bucharest Photofest îşi propune să fie cel mai important festival în domeniu din România, care transformă fotografia într-un instrument de educaţie vizuală, şi şi-a asumat misiunea de a intermedia accesul publicului larg la unele dintre cele mai importante repere din fotografia autohtonă şi internaţională.