Peste 250 de pagini de imagini şi informaţii despre natura din România, reunite în albumul România Sălbatică, realizat de fotograful Dan Dinu

Albumul ”România Sălbatică”, cu peste 250 de pagini de imagini şi informaţii despre natura din România, realizat de fotograful Dan Dinu, cu prefaţă scrisă de alpinistul Alex Găvan, a fost lansat, iar o mare parte a tirajului va ajunge sub formă de donaţie în aproximativ 500 de biblioteci publice şi şcoli, potrivit news.ro.

Proiectul, început în urmă cu 11 ani, a însemnat 450 de zile petrecute în teren, 45.000 de kilometri străbătuţi cu maşina şi alte câteva sute parcurşi pe jos ,trei aparate de fotografiat schimbate, pentru a realiza fotografii în 28 de arii naturale protejate importante.

”Albumul România Sălbatică a ieşit de la tipar şi se îndreaptă în aceste zile spre toţi cei care l-au comandat. Albumul face parte din cel mai mare proiect de fotografie şi film dedicat biodiversităţii de la noi din ţară, realizat aproape în totalitate prin voluntariat. În urmă cu 11 ani, fotograful Dan Dinu începea munca la un proiect incredibil, numit România Sălbatică. În acel moment, nimeni nu realiza amploarea pe care acesta o va lua în decurs de un deceniu”, anunţă echipa care a contribuit la realizarea albumului.

Pe tot parcursul proiectului, Dan Dinu a fotografiat 28 de arii naturale protejate importante (parcuri naţionale, parcuri naturale, geoparcuri şi rezervaţii ale biosferei), toate acestea realizându-se în 90 de deplasări,care au totalizat peste 450 de zile petrecute în teren.

„Am schimbat trei aparate de fotografiat, trei maşini cu care am făcut peste 45.000 de kilometri de-a lungul şi de-a latul ţării, am străbătut sute de kilometri pe jos, am văzut aproape toţi munţii de la noi, am umblat prin cele mai sălbatice locuri, am descoperit cele mai enigmatice animale şi am cunoscut zeci de oameni dedicaţi protejării naturii” povesteşte Dan Dinu, care consideră, însă, că cea mai importantă este comunitatea ”de oameni faini” care ajută pentru a duce mai departe mesajul întregului proiect.

Prefaţa albumului este scrisă de alpinistul Alex Găvan, care afirmă că de fapt nu este vorba despre o prefaţă şi despre un album, ci despre ”o Cheie pe care o primeşti în dar”.

”Astăzi, aici, în faţa ta, stă Dragostea. Şi îţi grăieşte chiar acum, prin această carte, prin acest album. Îţi vorbeşte de dincolo de cuvinte, de dincolo de imagini. Îţi vorbeşte de dincolo de inimi şi de dincolo de univers. De dincolo de flori, prin flori, de dincolo de copaci, prin copaci, de dincolo de Cer, prin Cer şi prin pământ curge Abundenţa. Întâmpinaţi-o. Îndestulaţi-vă din ea. Cu toţii. Hrăniţi-vă din ea. Hrăniţi-vă din voi. Planeta este Spirit. Pământul suntem Noi. Şi toate acestea ca în toţi să stea, să locuiască, Dragostea. În mâinile, gândurile, cuvintele, faptele...tale, mele, noastre”, scrie Alex Găvan, care este şi activist de mediu.

Ilustraţiile grafice sunt realizate de Gabriel Şerban.

Albumul are peste 250 de pagini de imagini şi informaţii despre natura din România şi, cum întregul scop al proiectului a fost unul educativ, o mare parte din tirajul albumului va ajunge ca donaţie, în proximativ 500 de biblioteci publice şi şcoli.

O altă componentă importantă a proiectului este cea de film documentar, dezvoltată împreună cu videograful Cosmin Dumitrache. În 2018, Dan Dinu şi Cosmin au început lucrul la filmul documentar România Sălbatică, dedidat naturii ţării noastre, film care urmează să fie lansat oficial în vara acestui an.

