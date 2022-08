Peste 250 de sportivi au participat la prima ediţie a 'Kangoo Jumps Summer Challenge', organizată la Târgu Mureș

Peste 250 de sportivi de la 30 de cluburi din ţară au participat, joi seara, la prima ediţie a "Kangoo Jumps Summer Challenge", organizat la Sala Polivalentă din Târgu Mureş de Kangoo Jumps România şi Asociaţia Kangoo Club Reghin.

"Am introdus Kangoo Jumps în Romania în 2007 şi cu mândrie pot să spun că am ajuns la mai mult de 1.000 de instructori în cinci ţări. Astăzi, la Târgu Mureş, după 10 ani, am reuşit să facem un eveniment foarte, foarte frumos, 'Kangoo Jumps Summer Challenge'. A fost ideea mea să motivăm lumea să facă sport şi vara. Trebuie să înţelegem că sportul nu este sezonier, ci trebuie ca în fiecare săptămână să facem sport, orice fel de sport. Acesta a fost primul lucru pe care am vrut să îl lansez, să fie o provocare şi să vedem câte persoane vin în perioada de vacanţă. Sunt peste 30 de instructori din ţară care au venit şi susţin evenimentul, au venit cu echipele lor ca să motivăm generaţiile următoare să facă sport", a declarat preşedintele Kangoo Jumps România, Kinga Sebestyén.

În cadrul unui maraton de circa două ore de Kangoo Jumps, Kinga Sebestyén a arătat că s-a dorit să se facă o demonstraţie cu instructorii din ţară, pentru a se arăta că "de 15 ani facem un sport sănătos".

"Dacă faci exerciţiile corect, cu un instructor autorizat, o să ai rezultate foarte frumoase", a subliniat Kinga Sebestyén.

"Kangoo Jumps Summer Challenge" a debutat cu un dans popular de pe Valea Mureşului Superior pe ghete de Kangoo Jumps, executat de Asociaţia Kangoo Club Reghin.