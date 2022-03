Peste 45.000 de persoane evaluate gratuit pentru virusurile hepatice

Managerul proiectului, Anca Trifan, a declarat, pentru AGERPRES, că din cele 45.000 de persoane diagnosticate doar circa 3.000 sunt din judeţul Tulcea, restul fiind din Iaşi, Suceava, Constanţa şi Galaţi."Probabil că mesajul nu a ajuns la medicii de familie, iar mesajul este unul de angajament în aş zice cel mai măreţ proiect pe care societatea medicală mondială îl are în acest moment, pentru că progresul medicinei ne-a pus la dispoziţie o terapie care vindecă hepatita C, o terapie care face ca virusul B să nu se mai înmulţească. Cu toate acestea, în România încă decedează cel mai mare număr de pacienţi infectaţi cu virusul B şi C. Trebuie să facem ceva, putem face ceva. Suntem generaţia care trebuie să facă în aşa fel încât cele două virusuri să dispară", a afirmat managerul proiectului.Anca Trifan a mai spus că în timpul diagnosticării celor 45.000 de persoane au fost descoperite multiple afecţiuni neglijate şi că mare parte din pacienţii evaluaţi se încadrau pentru tratamentul antiviral."Am reuşit să evaluăm peste 45.000 de persoane. Mai mult de 70% din acestea sunt din categoria defavorizaţilor. Reuşim astfel să ne adresăm oamenilor care altfel nu ar ajunge la medic. Am ieşit din cabinete, din spitale, ne-am alăturat medicilor de familie şi am descoperit peste 3% din populaţia evaluată cu infecţie virală B şi C. Ce ne-a surprins este că infecţia virală B este mai prevalentă decât infecţia virală C. Mare parte din pacienţii evaluaţi se încadrau pentru tratament antiviral. A fost o surpriză. Probabil că în ultimele decade ne-am ocupat mai mult de hepatita C decât de hepatita B şi a ieşit la iveală o patologie pe care cred că am şi neglijat-o puţin", a afirmat profesorul universitar doctor Anca Trifan.Până la finele anului viitor, atunci când proiectul se va încheia, vor fi evaluate 125.000 de persoane.Proiectul "Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic şi direcţionare către tratament al pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatice B/D şi C din regiunile Nord-Est şi Sud-Est - Live(Ro)2-Est" este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, se derulează în parteneriat cu Asociaţia Română Anti-Sida şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Spiridon" din Iaşi şi are un buget total de 52.397.520,56 lei, din care valoarea cofinanţării Uniunii Europene este de 51.661.021,53 de lei.În cadrul proiectului, populaţia din judeţul Tulcea se poate testa gratuit pentru virusurile hepatice în satele Carcaliu, Topolog, Niculiţel, Sarichioi, Jurilovca şi Greci, precum şi în oraşele Măcin şi Babadag